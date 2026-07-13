"Керівництво РФ зійшло з розуму": Зеленський різко відреагував на масовану атаку по Україні

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Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський різко прокоментував чергову масовану атаку Росії, яка сталася в ніч на 13 липня, коли були удари по цивільній інфраструктурі Одеси, Запоріжжя та Харківської області. Глава держави заявив, що дії Кремля вкотре демонструють небажання Москви закінчувати війну та наголосив на потребі у подальшому посиленні міжнародної підтримки України.
Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський заявив, що під російськими ударами опинилися виключно цивільні об'єкти.
Президент закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Кремль та збільшити допомогу Україні. За його словами, російська влада "зійшла з розуму через війну" свідомо відмовляється припиняти розв'язану нею агресію.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв про російську атаку по Україні в ніч на 13 липня.
Також "Коментарі" писали, що Молдові після атаки РФ на Одеську область вибухнув "Шахед": що відомо про інцидент.