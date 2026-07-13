"Керівництво РФ зійшло з розуму": Зеленський різко відреагував на масовану атаку по Україні

Президент України Володимир Зеленський різко прокоментував чергову масовану атаку Росії, яка сталася в ніч на 13 липня, коли були удари по цивільній інфраструктурі Одеси, Запоріжжя та Харківської області. Глава держави заявив, що дії Кремля вкотре демонструють небажання Москви закінчувати війну та наголосив на потребі у подальшому посиленні міжнародної підтримки України.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський заявив, що під російськими ударами опинилися виключно цивільні об'єкти.

"Сьогодні росіяни знову "перемогли" абсолютно цивільні об’єкти – звичайні пасажирські автобуси в Одесі, звичайні житлові будинки в Запоріжжі, звичайну лікарню на Харківщині. Кожен день такої війни Росії проти життя лише доводить правильність підтримки України з усіх точок зору: оборонної, політичної та просто людської", – зазначив Зеленський.

Президент закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Кремль та збільшити допомогу Україні. За його словами, російська влада "зійшла з розуму через війну" свідомо відмовляється припиняти розв'язану нею агресію.

"І всі у світі це бачать – бачать, що Україні потрібно більше ППО, більше захисту життя і що російське керівництво зійшло з розуму через війну та абсолютно нераціонально відмовляється закінчувати війну. Але тиск на Росію має спрацювати. Нові санкції проти агресора, нові пакети підтримки для України", — додав президент.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про російську атаку по Україні в ніч на 13 липня.

Також "Коментарі" писали, що Молдові після атаки РФ на Одеську область вибухнув "Шахед": що відомо про інцидент.