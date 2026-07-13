У Молдові після атаки РФ на Одещину вибухнув "Шахед": що відомо про інцидент

Після чергової російської атаки на південь України безпілотник "Герань-2" залетів на територію Молдови та вибухнув у Каушенському районі. Інцидент стався в ніч на 13 липня, коли Росія атакувала Одеську область.

У Молдові вибухнув "Шахед" після атаки РФ

Як повідомили в Міністерстві оборони Молдови, о Служба повітряних операцій Національної армії зафіксувала повітряний об'єкт, який залетів на територію країни під час атаки РФ по Одеській області.

"13 липня, о 1:03 було виявлено літаючий об'єкт, який вибухнув у районі села Копанка Каушенського району. За попередніми даними, літальний об'єкт "Герань-2" ("Шахед-136")", — йдеться в повідомлені.

У поліції Молдови уточнили, що повідомлення про вибух надійшло через службу екстреної допомоги 112. Після падіння літального апарата виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. На місце прибули правоохоронці, сапери та інші профільні служби.

У Молдові вибухнув "Шахед" після атаки РФ

За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Територію оточили для проведення слідчих дій та встановлення всіх обставин події.

У Молдові вибухнув російський після атаки по Одесщині

Молдовська влада також звернулася до громадян з закликом бути максимально обережними у разі виявлення підозрілих безпілотників або їхніх уламків. Людей просять не наближатися до таких об'єктів, не торкатися їх, не намагатися переміщувати та негайно повідомляти правоохоронців. У відомстві наголосили, що дрони можуть містити вибухонебезпечні елементи, чутливі до радіосигналів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у червні у Молдові упав дрон після атаки Росії по Україні. У Кишиневі відреагували на падіння безпілотника.