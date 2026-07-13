В Молдове после атаки РФ на Одесскую область взорвался "Шахед": что известно об инциденте

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Slava Kot
После очередной атаки на юг Украины беспилотник "Герань-2" залетел на территорию Молдовы и взорвался в Каушенском районе. Инцидент произошел в ночь на 13 июля, когда Россия атаковала Одесскую область.
В Молдове взорвался "Шахед" после атаки РФ
Как сообщили в Министерстве обороны Молдовы, Служба воздушных операций Национальной армии зафиксировала воздушный объект, который залетел на территорию страны во время атаки РФ по Одесской области.
В полиции Молдовы уточнили, что сообщение о взрыве поступило через службу экстренной помощи 112. После падения летательного аппарата возник пожар, оперативно ликвидированный спасателями. На место прибыли правоохранители, саперы и другие профильные службы.
В Молдове взорвался "Шахед" после атаки РФ
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Территорию оцепили для проведения следственных действий и установления всех обстоятельств происшествия.
В Молдове взорвался русский после атаки по Одесщине
Молдавские власти также обратились к гражданам с призывом быть максимально осторожными в случае обнаружения подозрительных беспилотников или их обломков. Людей просят не приближаться к таким объектам, не прикасаться к ним, не пытаться перемещать и немедленно сообщать правоохранителям. В ведомстве подчеркнули, что дроны могут содержать взрывоопасные элементы, чувствительные к радиосигналам.