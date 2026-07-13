В Молдове после атаки РФ на Одесскую область взорвался "Шахед": что известно об инциденте

После очередной атаки на юг Украины беспилотник "Герань-2" залетел на территорию Молдовы и взорвался в Каушенском районе. Инцидент произошел в ночь на 13 июля, когда Россия атаковала Одесскую область.

В Молдове взорвался "Шахед" после атаки РФ

Как сообщили в Министерстве обороны Молдовы, Служба воздушных операций Национальной армии зафиксировала воздушный объект, который залетел на территорию страны во время атаки РФ по Одесской области.

"13 июля, в 1:03 был обнаружен летающий объект, взорвавшийся в районе села Копанка Каушенского района. По предварительным данным, летательный объект "Герань-2" ("Шахед-136")", — говорится в сообщении.

В полиции Молдовы уточнили, что сообщение о взрыве поступило через службу экстренной помощи 112. После падения летательного аппарата возник пожар, оперативно ликвидированный спасателями. На место прибыли правоохранители, саперы и другие профильные службы.

В Молдове взорвался "Шахед" после атаки РФ

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Территорию оцепили для проведения следственных действий и установления всех обстоятельств происшествия.

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Молдавские власти также обратились к гражданам с призывом быть максимально осторожными в случае обнаружения подозрительных беспилотников или их обломков. Людей просят не приближаться к таким объектам, не прикасаться к ним, не пытаться перемещать и немедленно сообщать правоохранителям. В ведомстве подчеркнули, что дроны могут содержать взрывоопасные элементы, чувствительные к радиосигналам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в июне в Молдове рухнул дрон после атаки России по Украине. В Кишиневе отреагировали на падение беспилотника.