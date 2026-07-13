"Руководство РФ сошло с ума": Зеленский резко отреагировал на массированную атаку по Украине

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский резко прокомментировал очередную массированную атаку России, которая состоялась в ночь на 13 июля, когда РФ ударила по гражданской инфраструктуре Одессы, Запорожья и Харьковской области. Глава государства заявил, что действия Кремля в очередной раз демонстрируют нежелание Москвы заканчивать войну и подчеркнул необходимость дальнейшего усиления международной поддержки Украины.
Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский заявил, что под российскими ударами оказались только гражданские объекты.
Президент призвал международное сообщество усилить давление на Кремль и увеличить помощь Украине. По его словам, российские власти "сошли с ума из-за войны" сознательно отказываются прекращать развязанную ею агрессию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о российской атаке по Украине в ночь на 13 июля.
Также "Комментарии" писали, что Молдавии после атаки РФ на Одесскую область взорвался "Шахед": что известно об инциденте.