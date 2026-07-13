"Руководство РФ сошло с ума": Зеленский резко отреагировал на массированную атаку по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский резко прокомментировал очередную массированную атаку России, которая состоялась в ночь на 13 июля, когда РФ ударила по гражданской инфраструктуре Одессы, Запорожья и Харьковской области. Глава государства заявил, что действия Кремля в очередной раз демонстрируют нежелание Москвы заканчивать войну и подчеркнул необходимость дальнейшего усиления международной поддержки Украины.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский заявил, что под российскими ударами оказались только гражданские объекты.

"Сегодня россияне снова "победили" абсолютно гражданские объекты – обычные пассажирские автобусы в Одессе, обычные жилые дома в Запорожье, обычную больницу Харьковской области. Каждый день такой войны России против жизни лишь доказывает правильность поддержки Украины со всех точек зрения: оборонной, политической и просто человеческой", – отметил Зеленский.

Президент призвал международное сообщество усилить давление на Кремль и увеличить помощь Украине. По его словам, российские власти "сошли с ума из-за войны" сознательно отказываются прекращать развязанную ею агрессию.

"И все в мире это видят — видят, что Украине нужно больше ПВО, больше защиты жизни и что российское руководство сошло с ума из-за войны и абсолютно нерационально отказывается заканчивать войну. Но давление на Россию должно сработать. Новые санкции против агрессора, новые пакеты поддержки для Украины", — добавил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о российской атаке по Украине в ночь на 13 июля.

Также "Комментарии" писали, что Молдавии после атаки РФ на Одесскую область взорвался "Шахед": что известно об инциденте.