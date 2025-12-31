На Заході заявили про новий рекорд України у війні з РФ

Удари українських захисників на російські енергетичні об'єкти досягли місячного рекорду – у грудні Київ активізував атаки, завдавши ударів по найбільшій кількості об'єктів і охопивши найширше коло цілей з початку війни проти РФ. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Bloomberg".

Удари по НПЗ Росії. Фото: з відкритих джерел

Аналітики проаналізували дані, які отримали та дійшли висновку, що було здійснено щонайменше 24 атаки на російські нафтопереробні заводи, нафтові танкери та інші об'єкти в морі, а також на велику трубопровідну інфраструктуру.

Київ особливо активізував атаки на морську інфраструктуру, включаючи неодноразові атаки на нафтогазові родовища "Лукойлу" в Каспійському морі. Протягом місяця він також завдав ударів по чорноморських портах Тамань і Ростов, внаслідок чого кілька танкерів спалахнули, і продовжив атакувати "тіньовий флот" Росії.

"Російська влада очікує, що прибуток від нафти і газу наступного року впаде до 23% бюджетних доходів, що є рекордно низьким показником", — йдеться у матеріалі.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у ніч на 31 грудня безпілотники атакували місто Туапсе у Краснодарському краї РФ, внаслідок чого виникли пожежі у порту та на місцевому нафтопереробному заводі. Фактично, інформацію підтвердили в оперштабі Краснодарського краю.

Раніше "Коментарі" писали – у ніч проти 11 грудня невідомі безпілотники атакували російське місто Великий Новгород. За попередніми даними, під удар потрапив хімічний завод, на території якого спалахнула пожежа.



