На Западе заявили о новом рекорде Украины в войне с РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

На Западе заявили о новом рекорде Украины в войне с РФ

Bloomberg пишет о том, что Украина установила рекорд по количеству атак по энергетической инфраструктуре РФ

31 декабря 2025, 07:43
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Удары украинских защитников по российским энергетическим объектам достигли месячного рекорда – в декабре Киев активизировал атаки, нанеся удары по наибольшему количеству объектов и охватив самый широкий круг целей с начала войны против РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Bloomberg".

На Западе заявили о новом рекорде Украины в войне с РФ

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

Аналитики проанализировали данные, которые получили и пришли к выводу, что было совершено как минимум 24 атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные танкеры и другие объекты в море, а также на крупную трубопроводную инфраструктуру.

Отмечается, что Киев особенно активизировал атаки на морскую инфраструктуру, включая неоднократные атаки на нефтегазовые месторождения "Лукойла" в Каспийском море. В течение месяца он также нанес удары по черноморским портам Тамань и Ростов, в результате чего несколько танкеров загорелись, и продолжил атаковать "теневой флот" России.

"Российские власти ожидают, что прибыль от нефти и газа в следующем году упадет до 23% бюджетных доходов, что является рекордно низким показателем", — говорится в материале.

Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-30/ukrainian-strikes-on-russia-s-energy-assets-hit-a-monthly-record?srnd=phx-politics&embedded-checkout=true
