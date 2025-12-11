В Великом Новгороде атакован важный для РФ объект: зарево на весь город

В ночь на 11 декабря неопознанные беспилотники атаковали российский город Великий Новгород. По предварительным данным, под удар попал химический завод, на территории которого вспыхнул пожар.

В России беспилотники атаковали химзавод в Великом Новгороде. Фото: из открытых источников

Жители города в пабликах сообщали о звуках взрывов и пролете дронов в течение ночи. В соцсетях появились видео, на которых видно сильный пожар и зарево над промышленным объектом.

Сообщалось, что целью атаки, с большой вероятностью, стал химический завод "Акрон".

Губернатор Новгородской области Александр Дронов около четырех часов утра подтвердил факт атаки, заявив о работе сил противовоздушной обороны в регионе.

О последствиях удара для производственных мощностей российские власти ожидаемо ничего не сообщают.

Стоит отметить, ПАО "Акрон" – это флагманское предприятие группы компаний "Акрон", одного из крупнейших российских производителей минеральных удобрений. Завод является стратегически важным объектом для экономики РФ и имеет критическое значение для военно--промышленного комплекса страны-агрессора из-за специфики своей продукции.

Предприятие, в частности, производит аммиак, азотную кислоту и аммиачную селитру, которые являются базовыми компонентами для изготовления порохов, аммонитов и другой взрывчатки для российской армии.

Конечным бенефициаром группы "Акрон" считается российский олигарх Вячеслав Кантор, который находится под санкциями Украины, ЕС и Великобритании как лицо, приближенное к Владимиру Путину.

