Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Великому Новгороді атаковано важливий для РФ об'єкт: заграва на все місто
commentss НОВИНИ Всі новини

У Великому Новгороді атаковано важливий для РФ об'єкт: заграва на все місто

Під атакою БПЛА міг опинитися хімічний завод "Акрон"

11 грудня 2025, 07:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У ніч проти 11 грудня невідомі безпілотники атакували російське місто Великий Новгород. За попередніми даними, під удар потрапив хімічний завод, на території якого спалахнула пожежа.

У Великому Новгороді атаковано важливий для РФ об'єкт: заграва на все місто

У Росії безпілотники атакували хімзавод у Великому Новгороді. Фото: з відкритих джерел

Мешканці міста в пабліках повідомляли про звуки вибухів та пролітання дронів протягом ночі. У соцмережах з'явилися відео, на яких видно сильну пожежу та заграву над промисловим об'єктом.

Повідомлялося, що метою атаки, з ймовірністю, став хімічний завод "Акрон".

Губернатор Новгородської області Олександр Дронов близько четвертої години ранку підтвердив факт атаки, заявивши про роботу сил протиповітряної оборони в регіоні.

Про наслідки удару для виробничих потужностей російська влада очікувано нічого не повідомляє.

Варто зазначити, що ПАТ "Акрон" — це флагманське підприємство групи компаній "Акрон", одного з найбільших російських виробників мінеральних добрив. Завод є стратегічно важливим об'єктом для економіки РФ і має критичне значення для військово-промислового комплексу країни-агресора через специфіку своєї продукції.

Підприємство, зокрема, виробляє аміак, азотну кислоту та аміачну селітру, які є базовими компонентами для виготовлення порохів, амонітів та іншої вибухівки для російської армії.

Кінцевим бенефіціаром групи "Акрон" вважається російський олігарх В'ячеслав Кантор, який перебуває під санкціями України, ЄС та Великобританії як особа, наближена до Володимира Путіна.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч на 11 грудня у Москві та Підмосков'ї зафіксували масовану атаку дронів. Через вибухи, які чули жителі кількох районів столиці РФ, у трьох головних аеропортах запровадили обмеження на виліт та приліт.



