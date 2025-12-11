Ночь взрывов в Москве: 54 рейса отменены, небо закрыто

В ночь на сегодняшний день в Москве и Подмосковье зафиксировали массированную атаку дронов. Из-за взрывов, которые слышали жители нескольких районов столицы РФ, в трех главных аэропортах ввели ограничения на вылет и прилет.

Атака дронами на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин публично отчитывается о сбитых беспилотниках. Сначала он заявил о двух БПЛА, однако позже сообщил уже о 28 сбитых дронов. Российские пропагандистские ресурсы Mash и Shot пишут о взрывах в Одинцовском и Раменском округах, а также в районах на юге и юго-востоке города.

Из-за закрытия воздушного пространства в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково отменено не менее 54 рейсов. Небо над московским регионом полностью закрыто до стабилизации ситуации.

