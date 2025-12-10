logo_ukra

Бійця «Азов» засудили за вигаданою справою

У Росії винесли черговий політичний вирок: захисника Маріуполя, бійця «Азова» Валерія Єремєєва засудили до 22 років колонії за повністю сфабрикованою справою

10 грудня 2025, 21:33
Російський суд оголосив вирок українському військовополоненому Валерію Єремєєву, бійцю полку "Азов" і оборонцю Маріуполя. Йому призначили 22 роки ув’язнення за нібито "розстріл мирного жителя", хоча звинувачення не підтверджені жодними незалежними доказами.

Бійця «Азов» засудили за вигаданою справою

Боєць «Азов» Валерій Єрмєєв

Маріупольська міська рада повідомила, що процес проходив у повній ізоляції: без доступу незалежних адвокатів, без журналістів, без об’єктивної експертизи чи можливості для повноцінного захисту. Суд, за словами міськради, фактично дублював кремлівські пропагандистські тези, включно з заявами про те, що український військовий "діяв за планом київського режиму".

У міськраді підкреслюють, що такі вироки спрямовані на дискредитацію українських оборонців та перекладання провини за знищення Маріуполя на Україну — попри те, що саме російська армія у 2022 році взяла місто в блокаду, проводила масовані обстріли та зруйнувала житлові квартали.

Українська сторона наголошує: вирок Єремєєву — це політична розправа над військовополоненим, яка грубо порушує міжнародне гуманітарне право.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Волонтер і публічний коментатор Ігор Лаченков опублікував жорстку заяву щодо Ігоря Коломойського, назвавши бізнесмена "символом корупції, рейдерства та грабунку". За його словами, справа ПриватБанку вже давно доводить масштаби зловживань, про які йдеться, а сам Коломойський, попри публічний образ мемної фігури, не повинен сприйматися як авторитет чи позитивний персонаж.
Лаченков наголошує, що Коломойський та його партнер Геннадій Боголюбов мають понести максимальну відповідальність за свої дії. Він упевнений, що Коломойський лише розпочав шлях до реального покарання, тоді як Боголюбов уникнув відповідальності, виїхавши за кордон і співпрацюючи зі слідством.



