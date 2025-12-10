Бійця «Азов» засудили за вигаданою справою

Російський суд оголосив вирок українському військовополоненому Валерію Єремєєву, бійцю полку "Азов" і оборонцю Маріуполя. Йому призначили 22 роки ув’язнення за нібито "розстріл мирного жителя", хоча звинувачення не підтверджені жодними незалежними доказами.

Боєць «Азов» Валерій Єрмєєв

Маріупольська міська рада повідомила, що процес проходив у повній ізоляції: без доступу незалежних адвокатів, без журналістів, без об’єктивної експертизи чи можливості для повноцінного захисту. Суд, за словами міськради, фактично дублював кремлівські пропагандистські тези, включно з заявами про те, що український військовий "діяв за планом київського режиму".

У міськраді підкреслюють, що такі вироки спрямовані на дискредитацію українських оборонців та перекладання провини за знищення Маріуполя на Україну — попри те, що саме російська армія у 2022 році взяла місто в блокаду, проводила масовані обстріли та зруйнувала житлові квартали.

Українська сторона наголошує: вирок Єремєєву — це політична розправа над військовополоненим, яка грубо порушує міжнародне гуманітарне право.

