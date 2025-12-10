Лаченков жорстко пройшовся по Коломойському та Боголюбову

Волонтер і публічний коментатор Ігор Лаченков опублікував жорстку заяву щодо Ігоря Коломойського, назвавши бізнесмена "символом корупції, рейдерства та грабунку". За його словами, справа ПриватБанку вже давно доводить масштаби зловживань, про які йдеться, а сам Коломойський, попри публічний образ мемної фігури, не повинен сприйматися як авторитет чи позитивний персонаж.

Ігор Лаченков про Коломойського

Лаченков наголошує, що Коломойський та його партнер Геннадій Боголюбов мають понести максимальну відповідальність за свої дії. Він упевнений, що Коломойський лише розпочав шлях до реального покарання, тоді як Боголюбов уникнув відповідальності, виїхавши за кордон і співпрацюючи зі слідством.

Окремо він звертає увагу на інформацію від власних джерел: нібито суд може ухвалити рішення про звільнення Нестора Шуфрича. Лаченков заявляє, що такий крок стане катастрофою та викличе суспільний шок. Він нагадує, що представники колишньої партії ОПЗЖ досі залишаються на волі, а правоохоронні органи не демонструють належного інтересу до справ, які стосуються їхньої діяльності. Водночас ці ж органи декларують прагнення до перемоги над Росією, що, на думку Лаченкова, виглядає суперечливо.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Покровську Донецької області з ранку 10 грудня безперервно триває російський механізований штурм. За даними українських підрозділів, ворог активно використовує бронетехніку, вантажівки та мотоцикли, намагаючись прорвати оборонні позиції та вийти до північної частини міста.

Бійці 68 окремої єгерської бригади знищили першу броньовану машину в колоні противника. До відбиття атаки долучені артилерійські та інші підрозділи Сил оборони, які стримують просування росіян з південного напрямку.

