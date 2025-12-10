logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія кинула механізовані колони на Покровськ
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія кинула механізовані колони на Покровськ

У Покровську зранку триває масштабний російський механізований штурм, під час якого окупанти намагаються прорватися до північної частини міста

10 грудня 2025, 18:00
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У Покровську Донецької області з ранку 10 грудня безперервно триває російський механізований штурм. За даними українських підрозділів, ворог активно використовує бронетехніку, вантажівки та мотоцикли, намагаючись прорвати оборонні позиції та вийти до північної частини міста.

Росія кинула механізовані колони на Покровськ

Російський штурм Покровська

Бійці 68 окремої єгерської бригади знищили першу броньовану машину в колоні противника. До відбиття атаки долучені артилерійські та інші підрозділи Сил оборони, які стримують просування росіян з південного напрямку.

У 7-му корпусі ДШВ повідомляють, що окупанти активізували наступ саме в умовах поганої погоди, намагаючись використати обмежену видимість на свою користь. За попередньою інформацією, до штурму залучені з’єднання російської 76-ї десантно-штурмової дивізії з Пскова — підрозділу, який воював на Донбасі у 2014 році та фіксувався у Бучі на початку повномасштабного вторгнення.

Бої тривають, ситуація залишається напруженою.

Гончаренко наголошує, що головна проблема полягає у фізичній неможливості забезпечити безпечний та справедливий виборчий процес. Україна не може гарантувати, що в день голосування не станеться масованої повітряної атаки, а виборці не опиняться в укриттях замість дільниць. За таких умов неможливо говорити про високу явку та довіру до результатів.



Джерело: https://t.me/corps7DSHV/881
