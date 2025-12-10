Росія кинула механізовані колони на Покровськ

У Покровську Донецької області з ранку 10 грудня безперервно триває російський механізований штурм. За даними українських підрозділів, ворог активно використовує бронетехніку, вантажівки та мотоцикли, намагаючись прорвати оборонні позиції та вийти до північної частини міста.

Російський штурм Покровська

Бійці 68 окремої єгерської бригади знищили першу броньовану машину в колоні противника. До відбиття атаки долучені артилерійські та інші підрозділи Сил оборони, які стримують просування росіян з південного напрямку.

У 7-му корпусі ДШВ повідомляють, що окупанти активізували наступ саме в умовах поганої погоди, намагаючись використати обмежену видимість на свою користь. За попередньою інформацією, до штурму залучені з’єднання російської 76-ї десантно-штурмової дивізії з Пскова — підрозділу, який воював на Донбасі у 2014 році та фіксувався у Бучі на початку повномасштабного вторгнення.

Бої тривають, ситуація залишається напруженою.

