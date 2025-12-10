logo

BTC/USD

89980

ETH/USD

3182.59

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия бросила механизированные колонны на Покровск
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия бросила механизированные колонны на Покровск

В Покровске утром идет масштабный российский механизированный штурм, во время которого оккупанты пытаются прорваться к северной части города

10 декабря 2025, 18:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Покровске Донецкой области с утра 10 декабря непрерывно идет российский механизированный штурм. По данным украинских подразделений, враг активно использует бронетехнику, грузовики и мотоциклы, пытаясь прорвать оборонительные позиции и выйти в северную часть города.

Россия бросила механизированные колонны на Покровск

Российский штурм Покровска

Бойцы 68-й отдельной егерской бригады уничтожили первую бронированную машину в колонне противника. К отражению атаки присоединены артиллерийские и другие подразделения Сил обороны, сдерживающие продвижение россиян с южного направления.

В 7-м корпусе ДШВ сообщают, что оккупанты активизировали наступление именно в условиях плохой погоды, пытаясь использовать ограниченную видимость в свою пользу. По предварительной информации, к штурму привлечены соединения российской 76-й десантно-штурмовой дивизии из Пскова – подразделения, которое воевало на Донбассе в 2014 году и фиксировалось в Буче в начале полномасштабного вторжения.

Бои продолжаются, ситуация остается напряженной.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что почти половина его подписчиков поддерживает идею проведения выборов даже несмотря на военное положение. Он объяснил, почему это решение может стать серьезной ошибкой как с практической, так и политической точки зрения.
Гончаренко отмечает, что главная проблема состоит в физической невозможности обеспечить безопасный и справедливый избирательный процесс. Украина не может гарантировать, что в день голосования не произойдет массированная воздушная атака, а избиратели не окажутся в укрытиях вместо участков. В таких условиях невозможно говорить о высокой явке и доверии к результатам.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/corps7DSHV/881
Теги:

Новости

Все новости