Россия бросила механизированные колонны на Покровск

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В Покровске Донецкой области с утра 10 декабря непрерывно идет российский механизированный штурм. По данным украинских подразделений, враг активно использует бронетехнику, грузовики и мотоциклы, пытаясь прорвать оборонительные позиции и выйти в северную часть города.
Российский штурм Покровска
Бойцы 68-й отдельной егерской бригады уничтожили первую бронированную машину в колонне противника. К отражению атаки присоединены артиллерийские и другие подразделения Сил обороны, сдерживающие продвижение россиян с южного направления.
В 7-м корпусе ДШВ сообщают, что оккупанты активизировали наступление именно в условиях плохой погоды, пытаясь использовать ограниченную видимость в свою пользу. По предварительной информации, к штурму привлечены соединения российской 76-й десантно-штурмовой дивизии из Пскова – подразделения, которое воевало на Донбассе в 2014 году и фиксировалось в Буче в начале полномасштабного вторжения.
Бои продолжаются, ситуация остается напряженной.