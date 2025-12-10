logo

Главная Новости Общество Скандалы Лаченков жестко прошелся по Коломойскому и Боголюбову
НОВОСТИ

Лаченков жестко прошелся по Коломойскому и Боголюбову

Игорь Лаченков резко высказался об Игоре Коломойском и возможном увольнении Шуфрича, назвав это угрозой для справедливости и государства

10 декабря 2025, 18:08
Ткачова Марія

Волонтер и публичный комментатор Игорь Лаченков опубликовал жесткое заявление по Игорю Коломойскому, назвав бизнесмена "символом коррупции, рейдерства и грабежа". По его словам, дело ПриватБанка уже давно доказывает масштабы злоупотреблений, о которых идет речь, а сам Коломойский, несмотря на публичный образ мемной фигуры, не должен восприниматься как авторитет или положительный персонаж.

Лаченков жестко прошелся по Коломойскому и Боголюбову

Игорь Лаченков про Коломойского

Лаченков отмечает, что Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов должны понести максимальную ответственность за свои действия. Он уверен, что Коломойский только начал путь к реальному наказанию, тогда как Боголюбов ушел от ответственности, уехав за границу и сотрудничая со следствием.

Отдельно он обращает внимание на информацию от собственных источников: якобы суд может принять решение об увольнении Нестора Шуфрича. Лаченков заявляет, что такой шаг станет крушением и вызовет общественный шок. Он напоминает, что представители бывшей партии ОПЗЖ все еще остаются на свободе, а правоохранительные органы не демонстрируют должного интереса к делам, касающимся их деятельности. В то же время, эти же органы декларируют стремление к победе над Россией, что, по мнению Лаченкова, выглядит противоречиво.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Покровске Донецкой области с утра 10 декабря непрерывно продолжается российский механизированный штурм. По данным украинских подразделений, враг активно использует бронетехнику, грузовики и мотоциклы, пытаясь прорвать оборонительные позиции и выйти в северную часть города.
Бойцы 68-й отдельной егерской бригады уничтожили первую бронированную машину в колонне противника. К отражению атаки присоединены артиллерийские и другие подразделения Сил обороны, сдерживающие продвижение россиян с южного направления.



Источник: https://t.me/lachentyt/57529
