Лаченков жестко прошелся по Коломойскому и Боголюбову

Волонтер и публичный комментатор Игорь Лаченков опубликовал жесткое заявление по Игорю Коломойскому, назвав бизнесмена "символом коррупции, рейдерства и грабежа". По его словам, дело ПриватБанка уже давно доказывает масштабы злоупотреблений, о которых идет речь, а сам Коломойский, несмотря на публичный образ мемной фигуры, не должен восприниматься как авторитет или положительный персонаж.

Игорь Лаченков про Коломойского

Лаченков отмечает, что Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов должны понести максимальную ответственность за свои действия. Он уверен, что Коломойский только начал путь к реальному наказанию, тогда как Боголюбов ушел от ответственности, уехав за границу и сотрудничая со следствием.

Отдельно он обращает внимание на информацию от собственных источников: якобы суд может принять решение об увольнении Нестора Шуфрича. Лаченков заявляет, что такой шаг станет крушением и вызовет общественный шок. Он напоминает, что представители бывшей партии ОПЗЖ все еще остаются на свободе, а правоохранительные органы не демонстрируют должного интереса к делам, касающимся их деятельности. В то же время, эти же органы декларируют стремление к победе над Россией, что, по мнению Лаченкова, выглядит противоречиво.

