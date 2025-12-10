Российский суд объявил приговор украинскому военнопленному Валерию Еремееву, бойцу полка "Азов" и защитнику Мариуполя. Ему назначили 22 года заключения за якобы расстрел мирного жителя, хотя обвинения не подтверждены никакими независимыми доказательствами.

Боец «Азов» Валерий Ермеев

Мариупольский городской совет сообщил, что процесс проходил в полной изоляции: без доступа к независимым адвокатам, без журналистов, без объективной экспертизы или возможности для полноценной защиты. Суд, по словам горсовета, фактически дублировал кремлевские пропагандистские тезисы, включая заявления о том, что украинский военный "действовал по плану киевского режима".

В горсовете подчеркивают, что такие приговоры направлены на дискредитацию украинских защитников и перевод вины за уничтожение Мариуполя на Украину — несмотря на то, что именно российская армия в 2022 году взяла город в блокаду, проводила массированные обстрелы и разрушила жилые кварталы.

Украинская сторона отмечает: приговор Еремееву — это политическая расправа над военнопленным, грубо нарушающая международное гуманитарное право.

