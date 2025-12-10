logo

BTC/USD

89980

ETH/USD

3182.59

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Бойца «Азов» осудили по выдуманному делу
commentss НОВОСТИ Все новости

Бойца «Азов» осудили по выдуманному делу

В России вынесли очередной политический приговор: защитника Мариуполя, бойца «Азова» Валерия Еремеева приговорили к 22 годам колонии по полностью сфабрикованному делу

10 декабря 2025, 21:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российский суд объявил приговор украинскому военнопленному Валерию Еремееву, бойцу полка "Азов" и защитнику Мариуполя. Ему назначили 22 года заключения за якобы расстрел мирного жителя, хотя обвинения не подтверждены никакими независимыми доказательствами.

Бойца «Азов» осудили по выдуманному делу

Боец «Азов» Валерий Ермеев

Мариупольский городской совет сообщил, что процесс проходил в полной изоляции: без доступа к независимым адвокатам, без журналистов, без объективной экспертизы или возможности для полноценной защиты. Суд, по словам горсовета, фактически дублировал кремлевские пропагандистские тезисы, включая заявления о том, что украинский военный "действовал по плану киевского режима".

В горсовете подчеркивают, что такие приговоры направлены на дискредитацию украинских защитников и перевод вины за уничтожение Мариуполя на Украину — несмотря на то, что именно российская армия в 2022 году взяла город в блокаду, проводила массированные обстрелы и разрушила жилые кварталы.

Украинская сторона отмечает: приговор Еремееву — это политическая расправа над военнопленным, грубо нарушающая международное гуманитарное право.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Волонтер и публичный комментатор Игорь Лаченков опубликовал жесткое заявление в отношении Игоря Коломойского, назвав бизнесмена "символом коррупции, рейдерства и грабежа". По его словам, дело ПриватБанка уже давно доказывает масштабы злоупотреблений, о которых идет речь, а сам Коломойский, несмотря на публичный образ мемной фигуры, не должен восприниматься как авторитет или положительный персонаж.
Лаченков отмечает, что Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов должны понести максимальную ответственность за свои действия. Он уверен, что Коломойский только начал путь к реальному наказанию, тогда как Боголюбов ушел от ответственности, уехав за границу и сотрудничая со следствием.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/mariupolrada/31582
Теги:

Новости

Все новости