Ніч вибухів у Москві: 54 рейси скасовано, небо закрито

У ніч на сьогодні в Москві та Підмосков’ї зафіксували масовану атаку дронів. Через вибухи, які чули мешканці кількох районів столиці РФ, у трьох головних аеропортах запровадили обмеження на виліт і приліт.

Атака дронами на Москву

Мер Москви Сергій Собянін публічно звітує про збиті безпілотники. Спочатку він заявив про два БПЛА, однак пізніше повідомив уже про 28 збитих дронів. Російські пропагандистські ресурси Mash і Shot пишуть про вибухи в Одінцовському та Раменському округах, а також у районах на півдні й південному сході міста.

Через закриття повітряного простору в аеропортах Домодєдово, Шереметьєво та Внуково скасовано щонайменше 54 рейси. Небо над московським регіоном повністю закрито до стабілізації ситуації.

