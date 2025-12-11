logo_ukra

Ніч вибухів у Москві: 54 рейси скасовано, небо закрито
НОВИНИ

Ніч вибухів у Москві: 54 рейси скасовано, небо закрито

Атака дронів паралізувала авіарух у Москві: десятки рейсів скасовано

11 грудня 2025, 01:59
Автор:
Ткачова Марія

У ніч на сьогодні в Москві та Підмосков’ї зафіксували масовану атаку дронів. Через вибухи, які чули мешканці кількох районів столиці РФ, у трьох головних аеропортах запровадили обмеження на виліт і приліт.

Ніч вибухів у Москві: 54 рейси скасовано, небо закрито

Атака дронами на Москву

Мер Москви Сергій Собянін публічно звітує про збиті безпілотники. Спочатку він заявив про два БПЛА, однак пізніше повідомив уже про 28 збитих дронів. Російські пропагандистські ресурси Mash і Shot пишуть про вибухи в Одінцовському та Раменському округах, а також у районах на півдні й південному сході міста.

Через закриття повітряного простору в аеропортах Домодєдово, Шереметьєво та Внуково скасовано щонайменше 54 рейси. Небо над московським регіоном повністю закрито до стабілізації ситуації.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Російський суд оголосив вирок українському військовополоненому Валерію Єремєєву, бійцю полку "Азов" і оборонцю Маріуполя. Йому призначили 22 роки ув’язнення за нібито "розстріл мирного жителя", хоча звинувачення не підтверджені жодними незалежними доказами.
Маріупольська міська рада повідомила, що процес проходив у повній ізоляції: без доступу незалежних адвокатів, без журналістів, без об’єктивної експертизи чи можливості для повноцінного захисту. Суд, за словами міськради, фактично дублював кремлівські пропагандистські тези, включно з заявами про те, що український військовий "діяв за планом київського режиму". У міськраді підкреслюють, що такі вироки спрямовані на дискредитацію українських оборонців та перекладання провини за знищення Маріуполя на Україну — попри те, що саме російська армія у 2022 році взяла місто в блокаду, проводила масовані обстріли та зруйнувала житлові квартали.



