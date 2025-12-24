Танкеры переполнены: действительно ли российская нефть больше никому не нужна

Экспорт российской нефти достиг максимальных показателей более чем за два с половиной года, однако значительная часть сырья так и не доходит до конечных покупателей. Все больше нефти накапливается на танкерах, которые простаивают у берегов Индии и Китая.

Танкеры РФ. Фото: из открытых источников

Как сообщает Bloomberg, объемы российской нефти, находящейся в море, с конца августа выросли почти на 50%. Несмотря на рекордные отгрузки, по меньшей мере 20 танкеров с российским сырьем ожидают разрешения на заход в порты Китая и Индии, а некоторые суда находятся в пути уже несколько месяцев.

По данным агентства, на танкерах скопилось свыше 185 млн баррелей нефти. За последние четыре недели до 21 декабря Россия отгружала в среднем 3,87 млн баррелей в сутки. Рост экспорта связывают с возобновлением поставок из балтийского порта Приморск, а также с сокращением переработки нефти внутри страны. Нефтеперерабатывающие заводы работают ниже сезонных норм из-за ударов украинских беспилотников. В частности, повреждения получил Ярославский НПЗ — один из крупнейших производителей топлива в РФ.

Ситуацию для Москвы осложняет и падение цен. Российская нефть дешевеет быстрее мировых сортов: из-за необходимости предоставлять крупные скидки стоимость Urals снизилась примерно на 25 долларов за баррель — около 40% от июльского пика — и опустилась до уровня 34 долларов.

Накопление нефти в море совпало с ужесточением мер США против танкеров, перевозящих санкционное сырье из Венесуэлы. Это усиливает опасения перевозчиков и покупателей российской нефти. Формальное сокращение поставок в Китай и Индию компенсируется ростом объемов нефти на судах без указанного пункта назначения, которых сейчас в море больше, чем танкеров, следующих в эти страны и Турцию.

