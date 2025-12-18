logo

Путину станет еще сложнее продавать нефть: какое решение принял ЕС
commentss НОВОСТИ Все новости

Путину станет еще сложнее продавать нефть: какое решение принял ЕС

ЕС расширил санкции против "теневого флота" РФ, включив еще десятки судов

18 декабря 2025, 14:17
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Евросовет ввел санкции в отношении 41 судна, которые входят в состав российского "теневого флота" нефтяных танкеров. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает журнал Евросоюза.

Путину станет еще сложнее продавать нефть: какое решение принял ЕС

Танкеры РФ. Фото: из открытых источников

Отмечается, что на это 41 судно отныне распространяется запрет на доступ к портам и запрет на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морским транспортом.

"Эта мера направлена на танкеры, которые не входят в ЕС, и являются частью "теневого флота" РФ, обходя механизм ограничения цен на нефть, а также на суда, которые отвечают за транспортировку военной техники, краденого украинского зерна и культурных ценностей из Украины", — отметили в ЕС.

После сегодняшнего пакета санкций общее количество определенных судов "теневого флота", на которые наложены экономические ограничения, возросло почти до 600 штук.

"ЕС остается готовым усилить давление на Россию и ее теневую цепочку создания стоимости флота, в частности путем введения дальнейших санкций", — добавили в Евросовете.

Читайте также на портале "Комментарии" — 18 декабря мировые цены на нефть продолжают демонстрировать рост на фоне сообщений о возможной подготовке США новых санкций против России, а также рисков, связанных с потенциальной блокадой венесуэльских нефтяных танкеров. Об этом сообщает Reuters.

Также издание "Комментарии" сообщало — импорт российской нефти в Индию в декабре, по оценкам трейдеров и источников в нефтеперерабатывающей отрасли, превысит 1 млн баррелей в сутки, несмотря на ожидания резкого снижения поставок на фоне санкций США. Об этом сообщает агентство Reuters.




