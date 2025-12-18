Путину станет еще сложнее продавать нефть: какое решение принял ЕС

Рубрики
Евросовет ввел санкции в отношении 41 судна, которые входят в состав российского "теневого флота" нефтяных танкеров. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает журнал Евросоюза.
Танкеры РФ. Фото: из открытых источников
Отмечается, что на это 41 судно отныне распространяется запрет на доступ к портам и запрет на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морским транспортом.
После сегодняшнего пакета санкций общее количество определенных судов "теневого флота", на которые наложены экономические ограничения, возросло почти до 600 штук.
