Кто кого переиграл: декабрь показал, какое решение приняла Индия по российской нефти

Импорт российской нефти в Индию в декабре, по оценкам трейдеров и источников в нефтеперерабатывающей отрасли, превысит 1 млн баррелей в сутки, несмотря на ожидания резкого снижения поставок на фоне санкций США. Об этом сообщает агентство Reuters.

Российская нефть. Фото: из открытых источников

Как отмечается, энергетическое сотрудничество Москвы и Нью-Дели остается устойчивым, несмотря на давление со стороны Запада. В начале декабря президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, по итогам которых обе стороны подтвердили намерение продолжать двустороннее взаимодействие, в том числе в сфере энергетики.

Индия, являющаяся третьим крупнейшим импортером сырой нефти в мире, в ноябре увеличила закупки российской нефти до 1,77 млн баррелей в сутки, что на 3,4% больше по сравнению с октябрем. На этом фоне рынок ожидал резкого падения поставок в декабре из-за американских санкций против крупнейших российских производителей, в результате чего часть индийских НПЗ временно сократила или приостановила закупки.

Тем не менее предварительные данные LSEG указывают, что декабрьский импорт может превысить 1,2 млн баррелей в сутки, а к концу месяца среднесуточные объемы способны вырасти до 1,5 млн баррелей. Один из трейдеров пояснил, что рост связан с активностью покупателей, стремившихся завершить сделки до установленного США дедлайна 21 ноября по операциям с Rosneft и Lukoil. Часть таких грузов уже прибыла в индийские порты.

По мнению трейдеров, поставки могут сохраниться на сопоставимом уровне и в январе за счет выхода на рынок новых структур, не подпадающих под санкции. В то же время источники в отрасли допускают снижение импорта ниже 1 млн баррелей в сутки, поскольку Reliance Industries планирует прекратить закупки, хотя в декабре компания еще получает не менее десяти партий российской нефти.

