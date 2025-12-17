Хто кого переграв: грудень показав, яке рішення ухвалила Індія щодо російської нафти

Імпорт російської нафти до Індії в грудні, за оцінками трейдерів та джерел у нафтопереробній галузі, перевищить 1 млн барелів на добу, незважаючи на очікування різкого зниження поставок на тлі санкцій США. Про це повідомляє агентство Reuters.

Як зазначається, енергетична співпраця Москви та Нью-Делі залишається стійкою, незважаючи на тиск із боку Заходу. На початку грудня президент Росії Володимир Путін провів переговори з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, за підсумками яких обидві сторони підтвердили намір продовжувати двосторонню взаємодію, зокрема у сфері енергетики.

Індія, яка є третім найбільшим імпортером сирої нафти у світі, у листопаді збільшила закупівлі російської нафти до 1,77 млн. барелів на добу, що на 3,4% більше у порівнянні з жовтнем. На цьому фоні ринок очікував різкого падіння поставок у грудні через американські санкції проти найбільших російських виробників, внаслідок чого частина індійських НПЗ тимчасово скоротила або призупинила закупівлі.

Проте попередні дані LSEG вказують, що грудневий імпорт може перевищити 1,2 млн. барелів на добу, а до кінця місяця середньодобові обсяги здатні зрости до 1,5 млн. барелів. Один із трейдерів пояснив, що зростання пов'язане з активністю покупців, які прагнули завершити угоди до встановленого США дедлайну 21 листопада за операціями з Rosneft та Lukoil. Частина таких вантажів уже прибула до індійських портів.

На думку трейдерів, постачання можуть зберегтися на порівнянні і в січні за рахунок виходу на ринок нових структур, які не підпадають під санкції. Водночас, джерела в галузі допускають зниження імпорту нижче 1 млн барелів на добу, оскільки Reliance Industries планує припинити закупівлі, хоча в грудні компанія ще отримує не менше десяти партій російської нафти.

