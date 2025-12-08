Индия и дальше будет придерживаться политики закупок энергоносителей, отвечающей ее экономическим интересам, включая приобретение российской нефти. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, комментируя перспективы дальнейших поставок топлива из России в Нью-Дели.

Российская нефть. Фото: из открытых источников

При этом агентство "Reuters" сообщает, что во время недавнего визита в Индию Владимир Путин предложил индийской стороне гарантированные и бесперебойные поставки российской нефти. В Кремле подчеркивают, что Индия как суверенное государство самостоятельно определяет, где закупать энергоресурсы, и действует исключительно из соображений выгоды.

"Наши индийские партнеры продолжат политику, направленную на обеспечение собственных экономических интересов", — заявил Дмитрий Песков.

Между тем журналисты напоминают, что Вашингтон оказывает давление на Нью-Дели из-за сотрудничества с Москвой. В августе президент США Дональд Трамп вдвое повысил пошлины на индийские товары – до 50%, объяснив это тем, что приобретение Индией российской нефти помогает финансировать войну России против Украины.

После введения США санкций против "Лукойла" и "Роснефти" Индия сократила закупки российской нефти, однако полностью прекращать импорт не планирует. Нью-Дели продолжает балансировать между собственными энергетическими потребностями, международным давлением и стремлением удерживать стабильность внутреннего рынка.

Отмечается, что индийские нефтеперерабатывающие компании возобновили ограниченные закупки российской нефти у новых торговых структур. Как сообщают источники агентства, расчеты производились в дирхамах ОАЭ и долларах США, что позволяет России получать в среднем по 40-45 долларов за баррель.



