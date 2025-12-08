logo

Индия бросает вызов США: Дели делает неожиданный шаг в вопросе российской нефти
НОВОСТИ

Индия бросает вызов США: Дели делает неожиданный шаг в вопросе российской нефти

В Кремле сделали заявление, что продолжат "заливать" Индию нефтью

8 декабря 2025, 15:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Индия и дальше будет придерживаться политики закупок энергоносителей, отвечающей ее экономическим интересам, включая приобретение российской нефти. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, комментируя перспективы дальнейших поставок топлива из России в Нью-Дели.

Российская нефть. Фото: из открытых источников

При этом агентство "Reuters" сообщает, что во время недавнего визита в Индию Владимир Путин предложил индийской стороне гарантированные и бесперебойные поставки российской нефти. В Кремле подчеркивают, что Индия как суверенное государство самостоятельно определяет, где закупать энергоресурсы, и действует исключительно из соображений выгоды.

"Наши индийские партнеры продолжат политику, направленную на обеспечение собственных экономических интересов", — заявил Дмитрий Песков.

Между тем журналисты напоминают, что Вашингтон оказывает давление на Нью-Дели из-за сотрудничества с Москвой. В августе президент США Дональд Трамп вдвое повысил пошлины на индийские товары – до 50%, объяснив это тем, что приобретение Индией российской нефти помогает финансировать войну России против Украины.

После введения США санкций против "Лукойла" и "Роснефти" Индия сократила закупки российской нефти, однако полностью прекращать импорт не планирует. Нью-Дели продолжает балансировать между собственными энергетическими потребностями, международным давлением и стремлением удерживать стабильность внутреннего рынка.

Читайте на портале "Комментарии" — государственные индийские нефтеперерабатывающие заводы Indian Oil и Bharat Petroleum возобновляют закупку российской сырой нефти со скидкой около 5 долларов за баррель. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Отмечается, что индийские нефтеперерабатывающие компании возобновили ограниченные закупки российской нефти у новых торговых структур. Как сообщают источники агентства, расчеты производились в дирхамах ОАЭ и долларах США, что позволяет России получать в среднем по 40-45 долларов за баррель.




Источник: https://www.reuters.com/business/energy/kremlin-says-india-will-continue-buy-russian-oil-if-its-profitable-2025-12-08/
