Індійські НПЗ відновлюють закупівлю нафти з РФ: чим підкупив Путін

Державні індійські нафтопереробні заводи Indian Oil та Bharat Petroleum відновлюють закупівлю російської сирої нафти зі знижкою близько 5 доларів за барель. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "Bloomberg".

Танкери РФ. Фото: з відкритих джерел

Наголошується, що індійські нафтопереробні компанії відновили обмежені закупівлі російської нафти у нових торгових структур. Як повідомляють джерела агентства, розрахунки проводились у дирхамах ОАЕ та доларах США, що дозволяє Росії отримувати в середньому по 40–45 доларів за барель.

За даними співрозмовників, такі угоди свідчать про поступове та обережне повернення частини індійських НПЗ до російської сировини. Проте загальний обсяг спотових закупівель залишається невисоким – компанії продовжують оцінювати зміни у санкційному ландшафті. Невстановлена кількість партій була придбана зі знижкою приблизно 5 доларів за барель, тоді як місяць тому дисконт складав близько 3 доларів.

У той же час, загальний обсяг покупок Індією, за оцінками, навряд чи перевищить третину звичного для цього року рівня — тобто не більше 600 тис. барелів на добу. Більше половини цієї суми зазвичай припадає на санкційний НПЗ Nayara Energy Ltd., який частково належить "Роснафті".

При цьому низка індійських переробників, включаючи Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. та HPCL-Mittal Energy Ltd., продовжують повністю уникати російської нафти. Наприкінці листопада про припинення переробки російської сировини на частині свого найбільшого заводу в Джамнагарі заявила приватна компанія Reliance Industries.

