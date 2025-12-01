Это будет масштабно: какое соглашение хочет подписать Индия с РФ по время визита Путина

Индия намерена начать переговоры о закупке российских истребителей и систем противоракетной обороны во время визита президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, отмечая, что обсуждение состоится несмотря на стремление администрации Дональда Трампа сократить торговые связи между Нью-Дели и Москвой.

Владимир Путин и Нарендра Моди. Фото: из открытых источников

По данным собеседников агентства, в рамках стратегического партнёрства стороны планируют рассмотреть возможность приобретения истребителей пятого поколения Су-57 и модернизированных систем ПВО С-500.

Хотя в последние годы Индия диверсифицирует источники вооружений и увеличивает закупки у США и Европы, Россия остаётся её крупнейшим поставщиком, говорится в отчёте Стокгольмского института исследований проблем мира. Министр обороны Индии Раджеш Кумар Сингх заявил, что военное сотрудничество с Москвой имеет давнюю историю и не будет прекращено. По его словам, Нью-Дели продолжит закупки как у России, так и у США.

Сейчас на вооружении страны находятся более 200 российских истребителей и несколько комплексов С-400. Источники Bloomberg отмечают, что индийские ВВС ощущают дефицит современных самолётов и обратились к правительству с предложением восполнить его за счёт закупки новых российских машин.

Также сообщается, что переход пилотов ВВС Индии на самолёты нового поколения не станет сложным, а государственная Hindustan Aeronautics Limited способна обеспечивать обслуживание российской техники. Дополнительным аргументом в пользу Су-57 собеседники называют дальнобойные ракеты, обеспечивающие расширенные возможности наблюдения.

При этом источники подчеркнули, что финальные договорённости по закупкам вряд ли будут достигнуты во время визита Путина.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин впервые за 4 года собрался к Моди: почему в Москве называют визит "очень важным".



