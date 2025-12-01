Це буде масштабно: яку угоду хоче підписати Індія з РФ під час візиту Путіна

Індія має намір розпочати переговори щодо закупівлі російських винищувачів та систем протиракетної оборони під час візиту президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, наголошуючи, що обговорення відбудеться незважаючи на прагнення адміністрації Дональда Трампа скоротити торговельні зв'язки між Нью-Делі та Москвою.

Володимир Путін та Нарендра Моді. Фото: з відкритих джерел

За даними співрозмовників агентства, у рамках стратегічного партнерства сторони планують розглянути можливість придбання винищувачів п'ятого покоління Су-57 та модернізованих систем ППО С-500.

Хоча останніми роками Індія диверсифікує джерела озброєнь та збільшує закупівлі в США та Європи, Росія залишається її найбільшим постачальником, йдеться у звіті Стокгольмського інституту досліджень проблем світу. Міністр оборони Індії Раджеш Кумар Сінгх заявив, що військова співпраця з Москвою має давню історію і не буде припинена. За його словами, Нью-Делі продовжить закупівлю як у Росії, так і у США.

Наразі на озброєнні країни знаходяться понад 200 російських винищувачів та кілька комплексів С-400. Джерела Bloomberg зазначають, що індійські ВПС відчувають дефіцит сучасних літаків і звернулися до уряду із пропозицією заповнити його за рахунок закупівлі нових російських машин.

Також повідомляється, що перехід пілотів ВПС Індії на літаки нового покоління не буде складним, а державна Hindustan Aeronautics Limited здатна забезпечувати обслуговування російської техніки. Додатковим аргументом на користь Су-57 співрозмовники називають далекобійні ракети, які забезпечують розширені можливості спостереження.

При цьому джерела наголосили, що фінальних домовленостей із закупівель навряд чи буде досягнуто під час візиту Путіна.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін вперше за 4 роки зібрався до Моді: чому у Москві називають візит "дуже важливим".



