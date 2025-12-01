Индийские НПЗ возобновляют закупки нефти из РФ: чем подкупил Путин

Государственные индийские нефтеперерабатывающие заводы Indian Oil и Bharat Petroleum возобновляют закупки российской сырой нефти со скидкой около 5 долларов за баррель. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Танкеры РФ. Фото: из открытых источников

Отмечается, что индийские нефтеперерабатывающие компании возобновили ограниченные закупки российской нефти у новых торговых структур. Как сообщают источники агентства, расчёты проводились в дирхамах ОАЭ и долларах США, что позволяет России получать в среднем по 40–45 долларов за баррель.

По данным собеседников, такие сделки свидетельствуют о постепенном и осторожном возвращении части индийских НПЗ к российскому сырью. Однако общий объём спотовых закупок остаётся невысоким — компании продолжают оценивать изменения в санкционном ландшафте. Неустановленное количество партий было приобретено со скидкой примерно 5 долларов за баррель, тогда как месяц назад дисконт составлял около 3 долларов.

В то же время общий объём покупок Индией, по оценкам, вряд ли превысит треть привычного для этого года уровня — то есть не более 600 тыс. баррелей в сутки. Более половины этой суммы обычно приходится на санкционный НПЗ Nayara Energy Ltd., частично принадлежащий "Роснефти".

При этом ряд индийских переработчиков, включая Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. и HPCL-Mittal Energy Ltd., продолжают полностью избегать российской нефти. В конце ноября о прекращении переработки российского сырья на части своего крупнейшего завода в Джамнагаре заявила и частная компания Reliance Industries.

