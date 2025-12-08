Індія й надалі дотримуватиметься політики закупівель енергоносіїв, що відповідає її економічним інтересам, включно з придбанням російської нафти. Про це заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков, коментуючи перспективи подальших поставок палива з Росії до Нью-Делі.

Російська нафта. Фото: з відкритих джерел

При цьому агентство "Reuters" повідомляє, під час недавнього візиту до Індії Володимир Путін запропонував індійській стороні гарантовані та безперебійні постачання російської нафти. У Кремлі підкреслюють, що Індія як суверенна держава самостійно визначає, де закуповувати енергоресурси, і діє виключно з міркувань вигоди.

"Наші індійські партнери продовжать політику, спрямовану на забезпечення власних економічних інтересів", — заявив Дмитро Пєсков.

Між тим журналісти нагадують, що Вашингтон чинить тиск на Нью-Делі через співпрацю з Москвою. У серпні президент США Дональд Трамп удвічі підвищив мита на індійські товари – до 50%, пояснивши це тим, що придбання Індією російської нафти "допомагає фінансувати війну Росії проти України".

Після введення США санкцій проти "Лукойлу" та "Роснефти" Індія скоротила закупівлі російської нафти, однак повністю припиняти імпорт не планує. Нью-Делі продовжує балансувати між власними енергетичними потребами, міжнародним тиском і прагненням утримувати стабільність внутрішнього ринку.

Читайте також на порталі "Коментарі" — державні індійські нафтопереробні заводи Indian Oil та Bharat Petroleum відновлюють закупівлю російської сирої нафти зі знижкою близько 5 доларів за барель. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "Bloomberg".

Наголошується, що індійські нафтопереробні компанії відновили обмежені закупівлі російської нафти у нових торгових структур. Як повідомляють джерела агентства, розрахунки проводились у дирхамах ОАЕ та доларах США, що дозволяє Росії отримувати в середньому по 40-45 доларів за барель.



