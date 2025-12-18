logo_ukra

BTC/USD

87175

ETH/USD

2869.36

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.63

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Путіну стане ще складніше продавати нафту: яке рішення ухвалив ЄС
commentss НОВИНИ Всі новини

Путіну стане ще складніше продавати нафту: яке рішення ухвалив ЄС

ЄС розширив санкції проти "тіньового флоту" РФ, включивши ще десятки судів

18 грудня 2025, 14:17
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Єврорада ввела санкції щодо 41 судна, яке входить до складу російського "тіньового флоту" нафтових танкерів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє журнал Євросоюзу.

Путіну стане ще складніше продавати нафту: яке рішення ухвалив ЄС

Танкери РФ. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що на це 41 судно відтепер поширюється заборона на доступ до портів та заборона широкого спектру послуг, пов'язаних з морським транспортом.

"Цей захід спрямований на танкери, які не входять до ЄС, і є частиною "тіньового флоту" РФ, обминаючи механізм обмеження цін на нафту, а також на судна, які відповідають за транспортування військової техніки, краденого українського зерна та культурних цінностей з України", — зазначили в ЄС.

Після сьогоднішнього пакету санкцій загальна кількість певних суден "тіньового флоту", на які накладено економічні обмеження, зросла майже до 600 штук.

"ЄС залишається готовим посилити тиск на Росію та її тіньовий ланцюжок створення вартості флоту, зокрема шляхом запровадження подальших санкцій", — додали в Єврораді.

Читайте також на порталі "Коментарі" — 18 грудня світові ціни на нафту продовжують демонструвати зростання на тлі повідомлень про можливу підготовку США нових санкцій проти Росії, а також ризиків, пов'язаних із потенційною блокадою венесуельських нафтових танкерів. Про це повідомляє Reuters.

Також видання "Коментарі" повідомляло — імпорт російської нафти до Індії у грудні, за оцінками трейдерів та джерел у нафтопереробній галузі, перевищить 1 млн барелів на добу, незважаючи на очікування різкого зниження постачань на тлі санкцій США. Про це повідомляє агентство Reuters.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини