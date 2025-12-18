Путіну стане ще складніше продавати нафту: яке рішення ухвалив ЄС

Єврорада ввела санкції щодо 41 судна, яке входить до складу російського "тіньового флоту" нафтових танкерів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє журнал Євросоюзу.

Танкери РФ. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що на це 41 судно відтепер поширюється заборона на доступ до портів та заборона широкого спектру послуг, пов'язаних з морським транспортом.

"Цей захід спрямований на танкери, які не входять до ЄС, і є частиною "тіньового флоту" РФ, обминаючи механізм обмеження цін на нафту, а також на судна, які відповідають за транспортування військової техніки, краденого українського зерна та культурних цінностей з України", — зазначили в ЄС.

Після сьогоднішнього пакету санкцій загальна кількість певних суден "тіньового флоту", на які накладено економічні обмеження, зросла майже до 600 штук.

"ЄС залишається готовим посилити тиск на Росію та її тіньовий ланцюжок створення вартості флоту, зокрема шляхом запровадження подальших санкцій", — додали в Єврораді.

