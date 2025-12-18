Пошла цепная реакция: что происходит с ценами на нефть на фоне анонса новых санкций США против РФ

18 декабря мировые цены на нефть продолжают демонстрировать рост на фоне сообщений о возможной подготовке США новых санкций против России, а также рисков, связанных с потенциальной блокадой венесуэльских нефтяных танкеров. Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть. Фото: из открытых источников

По данным агентства, стоимость американской нефти West Texas Intermediate (WTI) увеличилась на 44 цента, или на 0,79%, достигнув отметки 56,38 доллара за баррель. При этом котировки частично скорректировались после утреннего скачка более чем на доллар. Североморская смесь Brent подорожала на 42 цента, или на 0,7%, до 60,10 доллара за баррель.

Рынок реагирует на информацию о возможных дополнительных ограничениях со стороны Вашингтона в отношении энергетического сектора РФ. Ранее стало известно, что США рассматривают новый пакет санкций на случай, если Москва не согласится на мирное соглашение с Украиной. Вместе с тем представитель Белого дома отметил, что президент Дональд Трамп пока не принял окончательного решения по этому вопросу.

Аналитики считают, что усиление санкций против российской нефти может создать для рынка более серьёзные риски, чем заявления о блокировании судов, заходящих в Венесуэлу или покидающих её порты. По их оценке, при текущих ценах на Brent около 60 долларов за баррель у США есть пространство для более жёстких шагов.

В частности, Вашингтон изучает возможность введения ограничений против так называемого "теневого флота" России и трейдеров, участвующих в поставках санкционной нефти. Такие меры могут быть объявлены уже в ближайшие дни. Одновременно потенциальная блокада Венесуэлы способна поставить под угрозу до 600 тысяч баррелей экспорта в сутки, в основном в Китай, хотя общий эффект для рынка пока сдерживается слабым спросом и избытком нефти в Азии.

