Почалася ланцюгова реакція: що відбувається з цінами на нафту на тлі анонсу нових санкцій США проти РФ
НОВИНИ

Почалася ланцюгова реакція: що відбувається з цінами на нафту на тлі анонсу нових санкцій США проти РФ

За інформацією ЗМІ, нафта дорожчає на тлі повідомлень про нові можливі санкції США проти РФ

18 грудня 2025, 09:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

18 грудня світові ціни на нафту продовжують демонструвати зростання на тлі повідомлень про можливу підготовку США нових санкцій проти Росії, а також ризиків, пов'язаних із потенційною блокадою венесуельських нафтових танкерів. Про це повідомляє Reuters.

Почалася ланцюгова реакція: що відбувається з цінами на нафту на тлі анонсу нових санкцій США проти РФ

Ціни на нафту. Фото: з відкритих джерел

За даними агентства, вартість американської нафти West Texas Intermediate (WTI) збільшилася на 44 центи, або на 0,79%, досягнувши позначки 56,38 долара за барель. При цьому котирування частково скоригувалися після ранкового стрибка більш ніж на долар. Північноморська суміш Brent подорожчала на 42 центи, або на 0,7%, до 60,10 доларів за барель.

Ринок реагує на інформацію про можливі додаткові обмеження з боку Вашингтона щодо енергетичного сектора РФ. Раніше стало відомо, що США розглядають новий пакет санкцій у разі, якщо Москва не погодиться на мирну угоду з Україною. Водночас, представник Білого дому зазначив, що президент Дональд Трамп поки не прийняв остаточного рішення з цього питання.

Аналітики вважають, що посилення санкцій проти російської нафти може створити для ринку більш серйозні ризики, ніж заяви про блокування суден, що заходять до Венесуели або порти, що залишають її. За їхньою оцінкою, за поточних цін на Brent близько 60 доларів за барель у США є простір для більш жорстких кроків.

Зокрема, Вашингтон вивчає можливість запровадження обмежень проти так званого "тіньового флоту" Росії та трейдерів, які беруть участь у постачанні санкційної нафти. Такі заходи можуть бути оголошені вже найближчими днями. Одночасно потенційна блокада Венесуели здатна поставити під загрозу до 600 тисяч барелів експорту на добу, переважно в Китай, хоча загальний ефект для ринку поки що стримується слабким попитом та надлишком нафти в Азії.

Також видання "Коментарі" повідомляло – санкції Трампа скінчилися: кому Путін знову активно продає нафту.




