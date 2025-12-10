Четыре из семи крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Индии снова активно закупают российскую нефть, пользуясь существенными скидками. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

Российская нефть. Фото: из открытых источников

За последние дни государственные Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp. приобрели около десяти партий российской нефти, не подпадающей под санкции. Среди купленных сортов – популярный Urals. Тем временем Hindustan Petroleum Corp. ведет переговоры о новых поставках с доставкой в январе.

Вместе с Nayara Energy, продолжающей закупки, эти компании обеспечивают более 60% всего импорта нефти Индией в 2024 году, отмечает агентство.

В то же время, один из ключевых игроков индийского рынка – Reliance Industries Ltd. – воздерживается от покупки российской нефти. Конгломерат стремится избегать каких-либо рисков, связанных с нарушением западных санкций. Это создает проблему для Москвы, ведь еще недавно Reliance был крупнейшим покупателем российского сырья в Индии.

По данным Bloomberg, Индия уже несколько месяцев пытается балансировать между выгодами от дешевой российской нефти и необходимостью сохранять стабильные отношения с США и Европейским Союзом.

Читайте на портале "Комментарии" — Индия и в дальнейшем будет придерживаться политики закупок энергоносителей, отвечающей ее экономическим интересам, включая приобретение российской нефти. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, комментируя перспективы дальнейших поставок топлива из России в Нью-Дели.

При этом агентство "Reuters" сообщает, что во время недавнего визита в Индию Владимир Путин предложил индийской стороне гарантированные и бесперебойные поставки российской нефти. В Кремле подчеркивают, что Индия как суверенное государство самостоятельно определяет, где закупать энергоресурсы, и действует исключительно из соображений выгоды.



