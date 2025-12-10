Чотири з семи найбільших нафтопереробних компаній Індії знову активно закуповують російську нафту, користуючись суттєвими знижками. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела в галузі.

Російська нафта. Фото: з відкритих джерел

За останні дні державні Indian Oil Corp. і Bharat Petroleum Corp. придбали близько десяти партій російської нафти, яка не підпадає під санкції. Серед куплених сортів – популярний Urals. Тим часом Hindustan Petroleum Corp. веде переговори про нові постачання з доставкою у січні.

Разом із Nayara Energy, що продовжує закупівлі, ці компанії забезпечують понад 60% усього імпорту нафти Індією у 2024 році, зазначає агентство.

Водночас один із ключових гравців індійського ринку – Reliance Industries Ltd. – утримується від купівлі російської нафти. Конгломерат прагне уникати будь-яких ризиків, пов’язаних із порушенням західних санкцій. Це створює проблему для Москви, адже ще донедавна Reliance був найбільшим покупцем російської сировини в Індії.

За даними Bloomberg, Індія вже кілька місяців намагається балансувати між вигодою від дешевої російської нафти та необхідністю зберігати стабільні відносини зі США та Європейським Союзом.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Індія й надалі дотримуватиметься політики закупівель енергоносіїв, що відповідає її економічним інтересам, включно з придбанням російської нафти. Про це заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков, коментуючи перспективи подальших поставок палива з Росії до Нью-Делі.

При цьому агентство "Reuters" повідомляє, під час недавнього візиту до Індії Володимир Путін запропонував індійській стороні гарантовані та безперебійні постачання російської нафти. У Кремлі підкреслюють, що Індія як суверенна держава самостійно визначає, де закуповувати енергоресурси, і діє виключно з міркувань вигоди.



