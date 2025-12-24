logo_ukra

Танкери переповнені: чи справді російська нафта більше нікому не потрібна
НОВИНИ

Танкери переповнені: чи справді російська нафта більше нікому не потрібна

Через знижки, санкції та падіння цін понад 185 млн барелів залишаються в морі біля берегів Азії

24 грудня 2025, 15:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Експорт російської нафти досяг максимальних показників більш як за два з половиною роки, проте значна частина сировини так і не сягає кінцевих покупців. Дедалі більше нафти накопичується на танкерах, які простоюють біля берегів Індії та Китаю.

Танкери переповнені: чи справді російська нафта більше нікому не потрібна

Танкери РФ. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Bloomberg, обсяги російської нафти, що знаходиться у морі, з кінця серпня зросли майже на 50%. Незважаючи на рекордні відвантаження, щонайменше 20 танкерів з російською сировиною чекають на дозвіл на захід у порти Китаю та Індії, а деякі судна перебувають у дорозі вже кілька місяців.

За даними агентства, на танкерах накопичилося понад 185 млн. барелів нафти. За останні чотири тижні до 21 грудня Росія відвантажувала в середньому 3,87 млн. барелів на добу. Зростання експорту пов'язують із відновленням постачання з балтійського порту Приморськ, і навіть зі скороченням переробки нафти у країні. Нафтопереробні заводи працюють нижче за сезонні норми через удари українських безпілотників. Зокрема, пошкодження отримав Ярославський НПЗ – один із найбільших виробників палива в РФ.

Ситуацію для Москви ускладнює падіння цін. Російська нафта дешевшає швидше за світові сорти: через необхідність надавати великі знижки вартість Urals знизилася приблизно на 25 доларів за барель — близько 40% від липневого піку — і опустилася до рівня 34 доларів.

Нагромадження нафти у морі збіглося з посиленням заходів США проти танкерів, які перевозять санкційну сировину з Венесуели. Це посилює побоювання перевізників та покупців російської нафти. Формальне скорочення поставок до Китаю та Індії компенсується зростанням обсягів нафти на судах без зазначеного пункту призначення, яких зараз у морі більше, ніж танкерів, які прямують до цих країн та Туреччини.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Єврорада ввела санкції щодо 41 судна, яке входить до складу російського "тіньового флоту" нафтових танкерів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє журнал Євросоюзу.




Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-23/russian-oil-stuck-at-sea-surges-as-shipments-jump-and-deliveries-falter

