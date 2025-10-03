На Заході прогнозують великий наступ на Крим: у ЗСУ відреагували

Нещодавно військовий експерт Sky News Майкл Кларк заявив, що ЗСУ можуть ще до зими здійснити “велику атаку на Крим”. Втім, українські військові кажуть, що говорити про подібні операції передчасно”. Принаймні про це в ефірі каналу “КИЇВ24” заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Підготовка до операції у Криму. Фото: з відкритих джерел

У припущенні американського аналітика йдеться про спробу висадити десант на півострові або ударити по Кримському мосту.

“Якщо йдеться про подібні наступальні операції, то слід розуміти, що для цього ЗСУ треба форсувати річку Дніпро, що досить складно навіть за кращих погодних умов. Поки ми не побачимо якоїсь широкої наступальної операції, компанії з суходолу, заходу по коридорах в Крим, говорити про якісь подібні акції, мабуть, дуже і дуже рано”, — зауважив Плетенчук.

З його слів, для серйозного прориву треба накопичення. Однак, відповідно, ворог це обов'язково помітить. Тобто, не очікувано зробити це не вийде, пояснив представник ВМС.

Читайте також на порталі "Коментарі" — до зими Україна може здійснити “якусь велику атаку на Крим”. Це може бути як морське десантування ЗСУ, так і масована атака по Керченському мосту. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у матеріалі військового аналітика Sky News Майкла Кларка.

Експерт звернув увагу на глибокі удари українців по Криму. На думку аналітика, вони зараз можуть бути підготовкою до наступу. Навіть атака на Керченський міст, що з'єднує Крим з Росією, може бути не виключеним, додає він.

Кларк наголосив на тому, що нещодавно Україна атакувала низку радіолокаційних станцій та об'єктів протиповітряної оборони росіян. Зокрема, в Криму.

Також видання "Коментарі" повідомляло – такого Крим ще не знав: що відбувається на півострові на заправках.



