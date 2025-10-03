logo

На Западе прогнозируют большое наступление на Крым: в ВСУ отреагировали
commentss НОВОСТИ Все новости

На Западе прогнозируют большое наступление на Крым: в ВСУ отреагировали

В ВСУ прокомментировали заявление Sky News о масштабной операции

3 октября 2025, 13:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Недавно военный эксперт Sky News Майкл Кларк заявил, что ВСУ могут еще до зимы совершить "большую атаку на Крым". Впрочем, украинские военные говорят, что говорить о подобных операциях преждевременно". По крайней мере, об этом в эфире канала "КИЕВ24" заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

На Западе прогнозируют большое наступление на Крым: в ВСУ отреагировали

Подготовка к операции в Крыму. Фото: из открытых источников

В предположении американского аналитика говорится о попытке взорвать десант на полуострове или ударить по Крымскому мосту.

"Если речь идет о подобных наступательных операциях, то следует понимать, что для этого ВСУ нужно форсировать реку Днепр, что довольно сложно даже при лучших погодных условиях. Пока мы не увидим какой-то широкой наступательной операции, компании по суше, заходу по коридорам в Крым, говорить о каких-то подобных акциях, пожалуй, очень громко", — отметил Дмитрий Плетенчук.

По его словам, для серьезного прорыва нужно накопление. Однако соответственно враг это обязательно заметит. То есть не ожидаемо сделать это не получится, пояснил представитель ВМС.

Читайте также на портале "Комментарии" — до зимы Украина может совершить какую-то большую атаку на Крым. Это может быть как морское десантирование ВСУ, так и массированная атака по Керченскому мосту. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале военного аналитика Sky News Майкла Кларка.

Эксперт обратил внимание на глубокие удары украинцев по Крыму. По мнению аналитика, они сейчас могут подготовиться к наступлению. Даже атака на Керченский мост, соединяющий Крым с Россией, может быть не исключена, добавляет он.

Кларк отметил, что недавно Украина атаковала ряд радиолокационных станций и объектов противовоздушной обороны россиян. В частности, в Крыму.

Также издание "Комментарии" сообщало – такого Крыма еще не знал: что происходит на полуострове на заправках.




