На Заході назвали головну ціль ядерних погроз РФ: на кого націлився Кремль

Американський інститут вивчення війни (ISW) заявив, що Росія використовує ядерні погрози не лише як інструмент тиску на міжнародну спільноту, але й безпосередньо для впливу на президента США Дональда Трампа. На думку аналітиків, Кремль прагне зупинити зусилля Вашингтона, спрямовані на закінчення війни в Україні.

Кремль погрожує Трампу ядерною зброєю. Фото з відкритих джерел

23 вересня заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв опублікував англомовний пост у соцмережі X, де повторив заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо готовності РФ ще рік після завершення дії договору СНО-III дотримуватися його положень.

Однак, як зазначають в ISW, за цими словами стояла завуальована погроза США. Медведєв заявив, що формальної прихильності Вашингтона до договору недостатньо, і що Сполучені Штати мають відмовитися від санкцій та мит проти Росії. Інакше, за його словами, "ризик прямого конфлікту залишається високим".

Західні аналітики наголошують, що Кремль пов’язує продовження контролю над озброєннями зі зняттям економічного тиску. Це безпосередньо б’є по ключовому важелю адміністрації Трампа, тобто санкціях, які мали змусити Москву піти на переговори щодо припинення війни в Україні.

ISW підкреслює, що погрози Медведєва є частиною ширшої кампанії Кремля, спрямованої на затягування будь-яких переговорів та нав’язування власних умов. Йдеться не лише про залякування, а й про спробу змусити США та їхніх союзників погодитися на вигідні для Росії поступки, включно з обмеженням підтримки України.

24 вересня Медведєв також опублікував допис у своєму Telegram-каналі, в якому вже без згадок про ядерну зброю висміював американського президента, назвавши його таким, що "керує державою через соцмережі". При цьому він звинуватив Трампа у "спотвореному баченні реальності" та саркастично натякнув на можливу Нобелівську премію для нього.

"Кремль використовує ядерні погрози, щоб вплинути на президента США Дональда Трампа та зупинити його зусилля щодо забезпечення миру в Україні", — йдеться у висновку звіту ISW.

