На Западе назвали главную цель ядерных угроз РФ: на кого нацелился Кремль

Американский институт изучения войны (ISW) заявил, что Россия использует ядерные угрозы не только как инструмент давления на международное сообщество, но и для влияния на президента США Дональда Трампа. По мнению аналитиков, Кремль стремится остановить усилия Вашингтона, направленные на окончание войны в Украине.

Кремль угрожает Трампу ядерным оружием. Фото из открытых источников

23 сентября заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал англоязычный пост в соцсети X, где повторил заявления российского диктатора Владимира Путина о готовности РФ еще год после завершения действия договора СНВ-III придерживаться его положений.

Однако, как отмечают в ISW, за этими словами стояла завуалированная угроза США. Медведев заявил, что формальной приверженности Вашингтона к договору недостаточно, и что Соединенные Штаты должны отказаться от санкций и пошлин против России. Иначе, по его словам, "риск прямого конфликта остается высоким".

Западные аналитики отмечают, что Кремль связывает продолжение контроля над вооружениями со снятием экономического давления. Это непосредственно сказывается на ключевом рычаге администрации Трампа, то есть санкциях, которые должны были заставить Москву пойти на переговоры по прекращению войны в Украине.

ISW подчеркивает, что угрозы Медведева являются частью более широкой кампании Кремля, направленной на затягивание любых переговоров и навязывание собственных условий. Речь идет не только об устрашении, но и о попытке заставить США и их союзников согласиться на выгодные для России уступки, включая ограничение поддержки Украины.

24 сентября Медведев также опубликовал сообщение в своем Telegram-канале, в котором уже без упоминаний о ядерном оружии высмеивал американского президента, назвав его "управляющим государством через соцсети". При этом он обвинил Трампа в "искаженном видении реальности" и саркастически намекнул на возможную Нобелевскую премию для него.

"Кремль использует ядерные угрозы, чтобы повлиять на президента США Дональда Трампа и остановить его усилия по обеспечению мира в Украине", — говорится в заключении отчета ISW.

