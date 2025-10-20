На Заході дали прогноз: хто досягне прориву на фронті в Україні в найближчі півроку

Незважаючи на те, що війна в Україні сповнена несподіванок, лінія фронту останніми місяцями практично непорушна. З огляду на це є дуже велика ймовірність, що ні українська, ні російська армії не зможуть здобути прорив у найближчі півроку. Таку думку в інтерв'ю The New York Times висловив військовий аналітик Франц Стефан Гаді.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

"Війна, звичайно, дуже непередбачувана, але лінія фронту залишається доволі статичною. Як російські, так і українські війська навряд чи зможуть домогтися прориву в найближчі шість місяців", — сказав експерт.

Аналітик пояснив, що росіянам для прориву не вистачає оперативних здібностей. У той же час, на його думку, українським захисникам все ще недостатньо резервів. Тому ситуація для України складається не найкращим чином, але про катастрофу поки що говорити передчасно.

Читайте також на порталі "Коментарі" — із настанням осені ситуація на сході України "кардинально змінилася", оскільки російські загарбники наблизилися набагато ближче та руйнують громадянську інфраструктуру. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Economist.

Автори публікації зазначають, що за словами українського майора В'ячеслава Шутенка, місто Костянтинівка не перебуває під реальною загрозою падіння найближчим часом. У той же час поступове просування російських окупантів означає, що сусідня Дружківка також зазнає більш інтенсивного обстрілу. Вказується, що в місті з 6 жовтня діє 20-годинна комендантська година. Також частина головної дороги до Ізюму стала вразливою для атак дронів, тому рух транспорту перенаправлений на об'їзні дороги.

Також видання "Коментарі" повідомляло – чи може Путін розширити фронт: чому диктатор поспішає.




