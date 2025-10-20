После августа ситуация на фронте кардинально изменилась: The Economist раскрыл, что произошло

С наступлением осени ситуация на востоке Украины "кардинально изменилась", поскольку российские захватчики приблизились гораздо ближе и разрушают гражданскую инфраструктуру. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Economist.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, что по словам украинского майора Вячеслава Шутенко, город Константиновка не находится под реальной угрозой падения в ближайшее время. В то же время, постепенное продвижение российских оккупантов означает, что соседняя Дружковка также подвергается более интенсивному обстрелу. Указывается, что в городе с 6 октября действует 20-часовой комендантский час. Также часть главной дороги в Изюм стала уязвимой для атак дронов, поэтому движение транспорта перенаправлено на объездные дороги.

При этом, по мнению аналитиков, несмотря на эти успехи, российская армия сталкивается с неизбежным поражением. В августе их постоянные разведывательные атаки выявили слабое место в обороне Украины вблизи Доброполья, что находится в 20 км к северу от Покровска.

Российским оккупантам удалось прорвать оборону ВСУ, и за несколько дней они продвинулись более чем на 13 км. Это было быстрее, чем могли успеть их логистические, беспилотные и другие подразделения.

Как указывает издание, если бы захват нового выступа был закреплен, они могли бы развернуться и окружить Покровск. Но украинским военным удалось остановить наступление россиян и теперь уже оккупанты находятся в окружении.

Как рассказал подполковник из бригады национальной гвардии Украины "Азов" Арсен "Лемко" Димитрик, с августа россияне потеряли в этой битве около 10 000 бойцов. Однако, говорится в статье, эту цифру невозможно проверить. Также в материале говорится, что украинский военный не стал озвучивать потери Украины, лишь отметил, что они были значительно меньше, чем у России.

Военный добавил, что эти сражения стали "примером хорошей координации" в которой участвовали десятки подразделений. В прошлом именно плохую координацию считали причиной потерь страны.

