Після серпня ситуація на фронті кардинально змінилася: The Economist розкрив, що сталося

З настанням осені ситуація на сході України "кардинально змінилася", оскільки російські загарбники наблизилися набагато ближче та руйнують громадянську інфраструктуру. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Economist.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Автори публікації зазначають, що за словами українського майора В'ячеслава Шутенка, місто Костянтинівка не перебуває під реальною загрозою падіння найближчим часом. У той же час поступове просування російських окупантів означає, що сусідня Дружківка також зазнає більш інтенсивного обстрілу. Вказується, що в місті з 6 жовтня діє 20-годинна комендантська година. Також частина головної дороги до Ізюму стала вразливою для атак дронів, тому рух транспорту перенаправлений на об'їзні дороги.

При цьому, на думку аналітиків, незважаючи на ці успіхи, російська армія стикається з неминучою поразкою. У серпні їхні постійні розвідувальні атаки виявили слабке місце в обороні України поблизу Добропілля, що за 20 км на північ від Покровська.

Російським окупантам вдалося прорвати оборону ЗСУ, і за кілька днів вони просунулися більш як на 13 км. Це було швидше, ніж могли встигнути їхні логістичні, безпілотні та інші підрозділи.

Як зазначає видання, якби захоплення нового виступу було закріплено, вони могли б розвернутися і оточити Покровськ. Але українським військовим вдалося зупинити настання росіян і тепер уже окупанти перебувають в оточенні.

Як розповів підполковник із бригади національної гвардії України "Азов" Арсен "Лемко" Димитрік, із серпня росіяни втратили у цій битві близько 10 000 бійців. Проте, йдеться у статті, цю цифру неможливо перевірити. Також у матеріалі йдеться, що український військовий не став озвучувати втрати України, лише зазначив, що вони були значно меншими, ніж у Росії.

Військовий додав, що ці битви стали "прикладом гарної координації", в якій брали участь десятки підрозділів. У минулому саме погану координацію вважали за причину втрат країни.

