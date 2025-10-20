logo

На Западе дали прогноз: кто добьется прорыва на фронте в Украине в ближайшие полгода

NYT пишет о том, что нынешняя траектория развития событий плоха для Украины, но не катастрофична

20 октября 2025, 15:35
Несмотря на то, что война в Украине полна неожиданностей, линия фронта в последние месяцы практически нерушима. Учитывая это есть очень большая вероятность, что ни украинская, ни российская армии не сумеют добиться прорыва в ближайшие полгода. Такое мнение в интервью The New York Times высказал военный аналитик Франц-Стефан Гади.

На Западе дали прогноз: кто добьется прорыва на фронте в Украине в ближайшие полгода

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Война, конечно, очень непредсказуема, но линия фронта остается довольно статичной. Как российские, так и украинские войска вряд ли смогут добиться прорыва в ближайшие шесть месяцев", — сказал эксперт.

Аналитик объяснил, что россиянам для прорыва не хватает оперативных возможностей. В это же время, по его мнению, украинским защитникам все еще недостаточно резервов. Поэтому ситуация для Украины складывается не лучшим образом, но о катастрофе пока говорить преждевременно.

Читайте также на портале "Комментарии" — с наступлением осени ситуация на востоке Украины "кардинально изменилась", поскольку российские захватчики приблизились гораздо ближе и разрушают гражданскую инфраструктуру. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Economist.

Авторы публикации отмечают, что по словам украинского майора Вячеслава Шутенко, город Константиновка не находится под реальной угрозой падения в ближайшее время. В то же время, постепенное продвижение российских оккупантов означает, что соседняя Дружковка также подвергается более интенсивному обстрелу. Указывается, что в городе с 6 октября действует 20-часовой комендантский час. Также часть главной дороги в Изюм стала уязвимой для атак дронов, поэтому движение транспорта перенаправлено на объездные дороги.

Также издание "Комментарии" сообщало – может ли Путин расширить фронт: почему диктатор спешит.




Источник: https://www.nytimes.com/2025/10/20/world/europe/ukraine-russia-war-europe.html
