На тимчасово окупованій Херсонщині ФСБ повідомила про арешт 50-річного українця — пропаганда стверджує, що він нібито служив у «Азові»

На тимчасово окупованій території Херсонської області російські спецслужби заявили про затримання 50-річного громадянина України, якого вони назвали "бойовиком Азову". Про це повідомив так званий "губернатор" ТОТ Херсонщини Володимир Сальдо.

Окупаційна адміністрація стверджує, що чоловік нібито перебував у лавах полку "Азов" з 2015 року та "брав участь у злочинах проти мирних жителів Донеччини". Жодних доказів цих тверджень російська сторона традиційно не наводить.

Затриманого вже взяли під варту. Російський слідчий комітет оголосив про порушення провадження за статтею "участь у терористичному співтоваристві". За російським законодавством чоловікові загрожує до 15 років ув’язнення.

Окупаційні структури заявляють, що продовжують "оперативну роботу" та нібито встановлюють контакти, зв’язки та "можливих спільників" затриманого. Пропаганда традиційно повторює наративи про те, що "терористам не місце на волі".

Українська сторона неодноразово наголошувала: росія системно фабрикує справи проти цивільних на окупованих територіях, видаючи їх за "бойовиків" або "диверсантів", щоб виправдати репресії проти місцевого населення.

