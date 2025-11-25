На временно оккупированной Херсонской области ФСБ сообщила об аресте 50-летнего украинца — пропаганда утверждает, что он якобы служил в «Азове»

На временно оккупированной территории Херсонской области российские спецслужбы заявили о задержании 50-летнего гражданина Украины, которого они назвали боевиком Азову. Об этом сообщил так называемый "губернатор" ТОТ Херсонщины Владимир Сальдо.

Российские оккупанты сообщили о задержании «азовца» на Херсонщине — доказательства, как обычно, не представлены

Оккупационная администрация утверждает, что мужчина якобы находился в рядах полка "Азов" с 2015 года и "участвовал в преступлениях против мирных жителей Донбасса". Никаких доказательств этих утверждений российская сторона традиционно не приводит.

Задержанный уже заключен под стражу. Российский следственный комитет объявил о нарушении производства по статье "участие в террористическом сообществе". По российскому законодательству мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Оккупационные структуры заявляют, что продолжают "оперативную работу" и якобы устанавливают контакты, связи и возможных сообщников задержанного. Пропаганда традиционно повторяет нарративы о том, что "террористам не место на свободе".

Украинская сторона неоднократно отмечала: россия системно фабрикует дела против гражданских на оккупированных территориях, выдавая их за "боевиков" или "диверсантов", чтобы оправдать репрессии против местного населения.

