На США більше сподіватися не варто: Зеленський приголомшив заявою

Навіть гарантії безпеки від США не можуть гарантувати українцям, що російський диктатор Володимир Путін не вдасться до повторної агресії проти України в майбутньому. Відсутність дієвих механізмів може привабити Кремль до повторного вторгнення. Відповідну заяву президент Володимир Зеленський зробив в інтерв’ю Пірсу Моргану, опублікованому на YouTube.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"На сьогодні ніхто не може дати нам, з усією повагою до могутнього американського президента й Америки в цілому, дуже твердої обіцянки. Я маю на увазі, що Америка є сильною країною, і нам потрібні її гарантії безпеки. Але навіть маючи все це, ніхто не може сказати нам і дати нам обіцянку, що Путін не прийде знову", — зазначив президент.

При цьому Зеленський зазначив, що це не означає, що Україна не потрібує сильних гарантій безпеки.

Володимир Зеленський пояснив, коли ми говоримо про гарантії безпеки, ми маємо на увазі, що нам потрібні сильні гарантії безпеки, що решта світу або деякі країни будуть готові відповісти Путіну, якщо він повернеться зі своєю агресією або коли він знову прийде.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна демонструє готовність до серйозних компромісів заради просування мирних переговорів, включаючи обговорення територіальних поступок та відведення військ. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, президент Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий розглянути можливість відведення українських сил із окремих ділянок Донбасу. Проте ключовою умовою залишається симетричний крок із боку Москви – російські війська мають відійти на аналогічну відстань. Глава держави також наголосив, що будь-яка угода про завершення війни має отримати схвалення українського народу. За його словами, Київ та Вашингтон згодні, що остаточне рішення має бути винесене на голосування.



