На США больше надеяться не стоит: Зеленский ошеломил заявлением

Даже гарантии безопасности от США не могут гарантировать украинцам, что российский диктатор Владимир Путин не прибегнет к повторной агрессии против Украины в будущем. Отсутствие действенных механизмов может привлечь Кремль к повторному вторжению. Соответствующее заявление президент Владимир Зеленский сделал в интервью Пирсу Моргану, опубликованном на YouTube.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"На сегодняшний день никто не может дать нам, со всем уважением к могущественному американскому президенту и Америке в целом, очень твердому обещанию. Я имею в виду, что Америка является сильной страной и нам нужны ее гарантии безопасности. Но даже имея все это, никто не может сказать нам и дать нам обещание, что Путин не придет снова", – отметил президент.

При этом Зеленский отметил, что это не означает, что Украина не нуждается в сильных гарантиях безопасности.

Владимир Зеленский объяснил, когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы имеем в виду, что нам нужны сильные гарантии безопасности, что остальной мир или некоторые страны будут готовы ответить Путину, если он вернется со своей агрессией или когда он снова придет.

По данным аналитиков, президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов рассмотреть возможность отвода украинских сил из отдельных участков Донбасса. Тем не менее, ключевым условием остается симметричный шаг со стороны Москвы – российские войска должны отойти на аналогичное расстояние. Глава государства также подчеркнул, что любое соглашение о завершении войны должно получить одобрение украинского народа. По его словам, Киев и Вашингтон согласны, что окончательное решение должно быть принято на голосование.



