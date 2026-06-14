На саміті G7 з Трампом обговорять нові мирні переговори України та Росії: що відомо

Лідери країн "Групи семи" готуються обговорити з президентом США Дональдом Трампом можливі умови для запуску мирних переговорів між Україною та Росією. Зустріч має відбутися під час саміту G7, який пройде з 15 по 17 червня у французькому місті Евіан.

Фото: Darryl Dyck/Associated Press/East News

Як повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела в європейських урядових колах, однією з ключових тем стане формат потенційного переговорного процесу. Обговорюється модель участі, яка може включати Україну, Росію, США та Європу як окремі сторони майбутнього діалогу.

Джерела зазначають, що в Європі зростає відчуття можливого "вікна для дипломатії" щодо війни Росії проти України. Аргументація базується на двох ключових факторах: складнощах російської економіки та відсутності перспективи військової перемоги Москви.

"Сьогодні Україна перебуває в новій позиції сили. Росія не може перемогти військовим шляхом. Її економіка зазнає труднощів. Тому вперше може повільно відкриватися вікно можливостей для дипломатії", — цитує джерело співрозмовників, які брали участь у попередніх консультаціях у Лондоні.

За їхніми словами, саме там було сформульовано п’ять базових принципів, які винесуть на обговорення на саміті G7.

Окремо підкреслюється, що одним із найскладніших питань залишається представництво Європи у можливих переговорах. У дипломатичних колах визнають дилему між ефективністю процесу та його легітимністю: занадто велика кількість учасників може ускладнити діалог, але обмежений формат потребує узгодженого мандата від усіх європейських партнерів.

Попри це, співрозмовники наголошують, що досягти остаточної домовленості під час саміту G7 щодо запуску нового мирного процесу навряд чи вдасться. Очікується радше попереднє узгодження позицій і продовження консультацій між ключовими союзниками.

Раніше портал "Кометнарі" повідомляв, що Європа готує Трампу план закінчення війни в Україні.

Також "Коментарі" писали, що в Держдумі РФ вимагають від Путіна план закінчення війни в Україні.