На саммите G7 с Трампом обсудят новые мирные переговоры Украины и России: что известно

Лидеры стран "Группы семи" готовятся обсудить с президентом США Дональдом Трампом возможные условия для запуска мирных переговоров между Украиной и Россией. Встреча должна пройти во время саммита G7, который пройдет с 15 по 17 июня во французском городе Эвиан.

Фото: Darryl Dyck/Associated Press/East News

Как сообщает "Общественное" со ссылкой на источники в европейских правительственных кругах, одной из ключевых тем станет формат потенциального переговорного процесса. Обсуждается модель участия, которая может включать Украину, Россию, США и Европу в качестве отдельных сторон будущего диалога.

Источники отмечают, что в Европе растет ощущение возможного "окна для дипломатии" по поводу войны России против Украины. Аргументация основывается на двух ключевых факторах: сложностях российской экономики и отсутствии перспективы военной победы Москвы.

"Сегодня Украина находится в новой позиции силы. Россия не может победить военным путем. Ее экономика испытывает трудности. Поэтому впервые может медленно открываться окно возможностей для дипломатии", — цитирует источник собеседников, принимавших участие в предварительных консультациях в Лондоне.

По их словам, именно там было сформулировано пять базовых принципов, которые будут вынесены на обсуждение на саммите G7.

Отдельно подчеркивается, что одним из сложных вопросов остается представительство Европы в возможных переговорах. В дипломатических кругах признается дилемма между эффективностью процесса и его легитимностью: слишком большое количество участников может усложнить диалог, но ограниченный формат требует согласованного мандата от всех европейских партнеров.

Несмотря на это, собеседники подчеркивают, что достичь окончательной договоренности во время саммита G7 о запуске нового мирного процесса вряд ли получится. Ожидается скорее предварительное согласование позиций и продолжение консультаций между ключевыми союзниками.

Ранее портал "Комметнари" сообщал, что Европа готовит Трампу план окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Госдуме РФ требуют от Путина плана окончания войны в Украине.