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Slava Kot
Лидеры стран "Группы семи" готовятся обсудить с президентом США Дональдом Трампом возможные условия для запуска мирных переговоров между Украиной и Россией. Встреча должна пройти во время саммита G7, который пройдет с 15 по 17 июня во французском городе Эвиан.
Фото: Darryl Dyck/Associated Press/East News
Как сообщает "Общественное" со ссылкой на источники в европейских правительственных кругах, одной из ключевых тем станет формат потенциального переговорного процесса. Обсуждается модель участия, которая может включать Украину, Россию, США и Европу в качестве отдельных сторон будущего диалога.
Источники отмечают, что в Европе растет ощущение возможного "окна для дипломатии" по поводу войны России против Украины. Аргументация основывается на двух ключевых факторах: сложностях российской экономики и отсутствии перспективы военной победы Москвы.
По их словам, именно там было сформулировано пять базовых принципов, которые будут вынесены на обсуждение на саммите G7.
Отдельно подчеркивается, что одним из сложных вопросов остается представительство Европы в возможных переговорах. В дипломатических кругах признается дилемма между эффективностью процесса и его легитимностью: слишком большое количество участников может усложнить диалог, но ограниченный формат требует согласованного мандата от всех европейских партнеров.
Несмотря на это, собеседники подчеркивают, что достичь окончательной договоренности во время саммита G7 о запуске нового мирного процесса вряд ли получится. Ожидается скорее предварительное согласование позиций и продолжение консультаций между ключевыми союзниками.
Ранее портал "Комметнари" сообщал, что Европа готовит Трампу план окончания войны в Украине.
Также "Комментарии" писали, что в Госдуме РФ требуют от Путина плана окончания войны в Украине.