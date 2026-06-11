Європа готує Трампу план закінчення війни в Україні: яка ключова умова

Європейські лідери планують використати майбутній саміт G7 як ключову дипломатичну платформу, щоб переконати президента США Дональда Трампа підтримати новий формат мирних переговорів між Україною та Росією. Йдеться про спробу перезапустити процес, який в останні місяці зайшов у глухий кут. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела серед європейських дипломатів.

У Європі спробують переконати Трампа змінити позицію щодо війни в Україні

За даними співрозмовників агентства, Велика Британія, Франція та Німеччина, які утворюють групу E3, вважають, що баланс сил у війні в Україні останнім часом частково змінився. На їхню думку, це відкриває вікно можливостей для мирних переговорів, які виходили б за межі попередніх ініціатив після зустрічі Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним на Алясці минулого року.

У Європі намагаються сформувати нову рамку перемовин, де відправною точкою має стати нинішня лінія фронту на війні в Україні, а не попередні політичні домовленості між лідерами США та РФ.

У пропозиціях E3 йдеться також про необхідність гарантій безпеки для України. Серед можливих варіантів розглядають багатонаціональні сили стримування та довгострокові механізми підтримки обороноздатності Києва. Ці підходи були представлені раніше у спільній заяві з президентом України Володимиром Зеленським після переговорів у Лондоні.

Європейські дипломати розраховують, що підтримка з боку Вашингтона дозволить посилити тиск на Росію та повернути США до більш активної ролі у процесі врегулювання. За їхніми словами, це може відкрити шлях до нових мирних переговорів у найближчі тижні за участю України, Росії, США та ЄС. Водночас у Брюсселі визнають, що успіх цієї ініціативи залежить від позиції Трампа, який неодноразово наголошував на необхідності "швидкого завершення війни".

Окрім дипломатичних зусиль, Велика Британія та ЄС готують новий пакет санкцій проти Росії. Європейські уряди також намагаються запобігти повторенню зимової ситуації в Україні, пов’язаних з ударами РФ по українській енергетичній інфраструктурі, які призводили до масштабних перебоїв з електропостачанням і опаленням. Тоді Росія намагалася через тиск змусити Україну піти на поступки вигідні Кремлю.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Кремль готує вирішальний удар по Україні через катастрофу в РФ.

Також "Коментарі" писали, що у НАТО зібрали термінову зустріч після атаки РФ.