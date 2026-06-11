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Европа готовит Трампу план окончания войны в Украине: какое ключевое условие

Германия, Британия и Франция планируют убедить Трампа поддержать новые переговоры Украины и России, а ключевое условие состоит в остановке боевых действий по линии фронта.

11 июня 2026, 10:45
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Slava Kot

Европейские лидеры планируют использовать предстоящий саммит G7 в качестве ключевой дипломатической платформы, чтобы убедить президента США Дональда Трампа поддержать новый формат мирных переговоров между Украиной и Россией. Речь идет о попытке перезапустить процесс, зашедший в последние месяцы в тупик. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники среди европейских дипломатов.

Европа готовит Трампу план окончания войны в Украине: какое ключевое условие

В Европе попытаются убедить Трампа изменить позицию по войне в Украине

По данным собеседников агентства, Великобритания, Франция и Германия, образующие группу E3, считают, что баланс сил в войне в Украине в последнее время частично изменился. По их мнению, это открывает окно возможностей для мирных переговоров, которые бы выходили за пределы предыдущих инициатив после встречи Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске в прошлом году.

В Европе пытаются сформировать новую рамку переговоров, где отправной точкой должна стать нынешняя линия фронта на войне в Украине, а не предыдущие политические договоренности между лидерами США и РФ.

В предложениях E3 говорится также о необходимости гарантий безопасности Украины. Среди возможных вариантов рассматриваются многонациональные силы сдерживания и долгосрочные механизмы поддержки обороноспособности Киева. Эти подходы были представлены в совместном заявлении с президентом Украины Владимиром Зеленским после переговоров в Лондоне.

Европейские дипломаты рассчитывают, что поддержка Вашингтона позволит усилить давление на Россию и вернуть США к более активной роли в процессе урегулирования. По их словам, это может открыть путь к новым мирным переговорам в ближайшие недели с участием Украины, России, США и ЕС. В то же время в Брюсселе признают, что успех этой инициативы зависит от позиции Трампа, который неоднократно отмечал необходимость "скорого завершения войны".

Помимо дипломатических усилий Великобритания и ЕС готовят новый пакет санкций против России. Европейские правительства также пытаются предотвратить повторение зимней ситуации в Украине, связанные с ударами РФ по украинской энергетической инфраструктуре, которые приводили к масштабным перебоям с электроснабжением и отоплением. Тогда Россия пыталась через давление заставить Украину пойти на выгодные Кремлю уступки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль готовит решающий удар по Украине из-за катастрофы в РФ.

Также "Комментарии" писали, что в НАТО собрали срочную встречу после атаки РФ.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-11/europeans-to-seek-trump-buy-in-at-g7-for-peace-talks-with-russia
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