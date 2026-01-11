На російському ТБ про це мовчать: що сталося на війні Росії проти України

Російські державні телеканали проігнорували символічну дату 11 січня, коли повномасштабна війна Росії проти України за тривалістю зрівнялася з німецько-радянською війною 1941–1945 років, яку у РФ офіційно називають "Великою Вітчизняною". На це звернуло увагу незалежне видання "Агентство".

Повномасштабна війна Росії проти України триває 1418 днів. Фото з відкритих джерел

Як пише видання, 11 січня настало 1418 днів з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Саме стільки тривала війна СРСР проти нацистської Німеччини. Для кремлівської ідеології це один з ключових міфів про "священну перемогу", яким Володимир Путін неодноразово пояснював і виправдовував вторгнення в Україну.

"У неділю те, що російська влада вимагає називати "спеціальною військовою операцією", зрівнялося за тривалістю з Великою вітчизняною війною. Федеральні телеканали не стали повідомляти про це, попри те, що Володимир Путін неодноразово пояснював війну в Україні саме через ВВВ", — вказують журналісти.

У ранкових випусках новин "Первого канала" глядачам розповідали про удари по українській інфраструктурі, "адаптацію ветеранів", протести в Ірані та заяви Дональда Трампа щодо Гренландії. На "Россия-1" говорили про "успіхи" російської армії, погоду та тварин, а символічну дату війни так і не згадали.

Z-блогери реагували стримано. Частина з них висловлює розчарування результатами війни, інші ж заявляють, що "не розуміють ажіотажу" навколо цифри 1418. Лише поодинокі "воєнкори" дозволили собі обережну критику щодо тривалості війни, яку Путін планував закінчити за короткий час.

Станом на 11 січня загальні втрати Росії у війні проти України сягнули понад 1,2 млн осіб.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія вперше атакувала Україну новою зброєю.

Також "Коментарі" писали, що Путін провалився в Україні. Що змусить очільника Кремля сісти за стіл переговорів.