Росія вперше атакувала Україну новою зброєю: що відомо про розробку

На початку 2026 року Росія вперше використала проти України новий ударний безпілотник "Герань-5". Його застосували під час комбінованих повітряних атак, повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Фахівці вже досліджують нову розробку, а детальні технічні дані обіцяють оприлюднити на порталі War&Sanctions.

Російський безпілотник "Герань-5". Фото: ГУР

За наявною інформацією від ГУР, "Герань-5" суттєво відрізняється від попередніх модифікацій цієї лінійки. Безпілотник має довжину близько шести метрів і розмах крил до 5,5 метра та виконаний за нормальною аеродинамічною схемою. Як пише українська розвідка, більшість ключових компонентів залишаються уніфікованими з іншими "геранями"", що свідчить про еволюційний, а не революційний характер змін.

Серед зафіксованих елементів виявили 12-канальну систему супутникової навігації "Комета", трекер на базі мікрокомп’ютера Raspberry, 3G/4G-модеми та реактивний двигун Telefly з більшою тягою, ніж у "Герань-3". Маса бойової частини сягає близько 90 кілограмів, а заявлена дальність ураження становить до 1 000 кілометрів.

В українській розвідці наголошують, що як і попередні "герані", новий дрон складно вважати повністю російською розробкою. За їх словами, існує очевидна схожість конструкції та технологій з іранським безпілотником Karrar.

Окрему увагу викликають плани ворога щодо розширення способів застосування "Герань-5". Зокрема, розглядається запуск із літаків Су-25 для збільшення дальності та зниження вартості ударів, а також можливе оснащення ракетами класу "повітря-повітря" Р-73 для протидії українській авіації.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що РФ створює підводні безпілотники для перерізання морських кабелів під виглядом наукових апаратів.

Також "Коментарі" писали, що російські війська вперше застосували ударний дрон, оснащений переносним зенітно-ракетним комплексом.